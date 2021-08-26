Sindirochas e Centrorochas dão posse a novas diretorias

Tales Machado, assumirá a presidência do Centrorochas; Ed Martins, assumirá a presidência do Sindirochas Crédito: Rodrigo Gavini/Wallace Hull

Tales Machado e Ed Martins André afinam os últimos detalhes com a equipe para a cerimônia de posse deles nesta sexta (27). Depois de dois mandatos à frente do Sindirochas, Tales Machado assume a presidência do Centrorochas (Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais), representante nacional do setor de rochas ornamentais. Ed Martins assumirá então a liderança do Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado do Espírito Santo (Sindirochas).

O evento acontecerá na Findes, em Vitória, e contará com uma apresentação do secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Bruno Funchal, que traçará um panorama da economia nacional e como este cenário pode influenciar o setor de rochas ornamentais brasileiro e capixaba. Em tempo, o Espírito Santo é o maior Estado exportador do país, sendo responsável por cerca de 82% do envio de rochas ornamentais para o mercado internacional. Autoridades nacionais e locais também foram convidadas para o evento. A presidente da Findes, Cris Samorini, o deputado federal e vice-líder do Governo Bolsonaro, Evair de Melo, e a diretora da ANM, Débora Puccini, já são presenças confirmadas.

ANIVERSÁRIO

Glaucia Duarte comemorou aniversário em reunião com amigos e familiares. Crédito: Cloves Louzada

ROTA DOS IPÊS EM VIANA

A “Rota dos Ipês”, que promete encher os olhos daqueles que passarem pela conhecida rota imperial de Viana, na região de Formate, começa a tomar forma. “Essa iniciativa é muito importante, tendo em vista que daqui a alguns anos este local vai se tornar um atrativo turístico e impulsionar o crescimento econômico desta região”, enfatizou o prefeito Wanderson Bueno.

No total, 500 mudas serão plantadas ao longo de 1.5 km e poderão ser vistos já na fase adulta da árvore em cinco anos. A proprietária de um dos terrenos onde foi realizado o plantio de uma muda de ipê, Márcia de Fátima Feltz, disse estar feliz com a iniciativa impulsionada pela prefeitura e acrescentou que já tem previsões de investimentos para o local. “Sem dúvidas o plantio dessas árvores na nossa região é uma grande valorização para nossa localidade. Será mais uma beleza natural a ser explorada no agroturismo da cidade”, disse Márcia, que reside na região há 20 anos.

CASAMENTO

Bruna Littig e Estênio Martins disseram o tão esperado “sim!” no último sábado (21), em cerimônia intimista para família e amigos próximos, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, na Prainha em Vila Velha. Crédito: Sarah Dias Almeida

PENSANDO NAS CRIANÇAS

Armandinho Fontoura protocolou indicação para que seja instituída a campanha "Não dê Esmola", visando combater a exploração da mão de obra infanto-juvenil em Vitória. A ideia é fixar cartazes pela cidade com frases de impacto, incentivo ajuda às instituições de atendimento a menores vulneráveis, bem como os contatos para denúncias de exploração infantil. Além disso, o objetivo é que aconteçam abordagens a essas crianças e adolescentes por equipes da Prefeitura, a fim de que se verifique os motivos que levaram essas crianças para as ruas, tornando possível promover um acompanhamento/monitoramento destes para que seja realizado um trabalho de acolhimento. Ideias como essa já se mostraram eficazes em Dourados (MS) e Maceió (AL).

FAMÍLIA

João Miguel Filho, João Miguel Neto e Leila Paixão: em noite de casamento na Ilha Crédito: Giovani Albino

NOVA CAFETERIA

Aldomar Júnior e Brenda Nascimento trazem para Vitória uma cafeteria "para levar". Localizada na Praia do Canto, a The Coffee está encantando os moradores da região com seu cardápio de cafés, que privilegia não só a bebida clássica, mas também versões mais "descoladas", como os café gelados.

INAUGURAÇÃO

Luciano Botam e Flávia Scherre: em inauguração de clínica em Vitória Crédito: Divulgação

RR NEWS

A oftalmologista Liliana Nóbrega promove nesta quinta-feira (26), aula exclusiva para reumatologistas locais com a oftalmologista paulista Myrna Serapião dos Santos. Ela vem para falar sobre diagnóstico, terapia, tendências e outros pontos importantes relacionados à síndrome do olho seco.

A CEO da Viação Águia Branca, Paula Barcellos Tommasi Corrêa, recebeu a secretária estadual de Direitos Humanos, Nara Borgo, para uma reflexão sobre a violência contra a mulher. A palestra foi promovida para os colaboradores da empresa, visando reforçar a conscientização e ampliar os espaços de diálogo. Em formato virtual, o evento foi realizado na tarde de ontem (24) e faz parte de um conjunto de iniciativas conduzidas pela Águia Branca em alinhamento com a campanha nacional Agosto Lilás.