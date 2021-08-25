Advogado do ES é palestrante do Congresso Advocacia 4.0

Advogado Luiz Cláudio Allemand Crédito: Divulgação

[O advogado Luiz Cláudio Allemand será um dos palestrantes do Congresso Advocacia 4.0. O evento, promovido pelas organizações nacionais Juristas Academy e Digital Law Academy, reunirá grandes juristas e tratará das tendências e recursos tecnológicos na advocacia, com destaque para os principais desafios e perspectivas da área.

Em formato online, será realizado em duas etapas, de 26 a 28 de agosto e nos dias 15 e 16 de setembro.

Allemand falará no dia 28 de agosto sobre o tema "Advocacia 4.0: o Direito é Digital". Sua apresentação abordará as mudanças ocorridas na advocacia a partir do advento da tecnologia, uma realidade que está impactando e criando novos desafios e oportunidades na carreira jurídica.

CHÁ DE BEBÊ

Dani Barreto: à espera da baby Sophie Crédito: Divulgação

ENSAIO ABERTO

Frank Sinatra, Tom Jobim, Louis Armstrong, Lô Borges e João Gilberto são alguns nomes garantidos no show em homenagem ao jazz e à bossa nova brasileira nesta quinta no Bendito Bistrô. O grupo Finest Hour vai promover um “Ensaio Aberto” com três horas de show com vários músicos capixabas de renome.

CAPIXABAS NO VALE DOS VINHEDOS

Clara Pais, Carminha Ribeiro, Marilia Celin, Roberto Espirito Santo, Daniela Caser, Fabiola Nunes, Josiane Dalvi, Marcos Pais, Marcelle Salles, Veronica Nolasco, Juarez Campos e Suelen Mauro: enoturismo na Serra Gaúcha promovido pela Emidio Pais Crédito: Divulgação

NOVO CARRÃO

A Jeep entrou em contagem regressiva para apresentar ao público a sua mais nova máquina, o Commander. No Espírito Santo, a Vitória Motors Jeep já está em compasso de espera e vai reunir convidados e clientes em todas as suas unidades para a live de lançamento da montadora na manhã da próxima quinta-feira (26), a partir das 10h30, horário da transmissão da estreia mundial.

“Com certeza, o Commander terá grande demanda aqui no Estado. Clientes já nos procuram para saber detalhes do carro e os atrativos. O Commander é o único SUV do segmento D – ou seja, SUVs grandes – projetado no Brasil. No evento que faremos nesta quinta, uma equipe estará a postos para explicar tudo sobre o novo veículo da Jeep”, informou o gerente-geral da Vitória Motors Jeep, Wanderson Ribeiro.

RR NEWS

Chef Hugo Grassi Crédito: Divulgação

O chef Hugo Grassi acaba de lançar a grife Hugo Grassi Gastronomia, com itens gourmet para presentear como sobremesas, tortas, bolos , molhos e compotas especiais.

Marcelo Nobre embarca para São Paulo onde participa do curso de imersão do grupo Qualidade em Saúde, maior grupo de dentistas da América Latina. Os encontros acontecem no WTC - World Trade Center - e reúne centenas de profissionais da odontologia para discutir sobre gestão e empreendedorismo na saúde.

O arquiteto Sérgio Caus, que passa uns dias em Vitória, em encontro business com a farmacêutica Raigna Vasconcelos e a arquiteta Priscila Legora, no Pim Beauty, na Praia do Canto Crédito: Divulgação

A ortodontista Catarina Riva conquistou o título de Top Doctor na categoria Platinum. A premiação é promovida pela Align Tecnology do Brasil – empresa global de dispositivos médicos inovadores. "Esse reconhecimento atesta nossa dedicação diária na busca por oferecer a melhor assistência ao nosso paciente”, destaca Catarina.

O Coro Vox Victória, do maestro Sanny Souza, participa na próxima quarta-feira (25), às 16h, do projeto “Aprendendo a Ouvir” do Centro Educacional Leonardo Da Vinci. Retornando ao formato presencial no Teatro José Antonio Gorza Pignaton, seguindo todos os protocolos sanitários, os alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental Integral participam do concerto didático-musical, que estimula a escuta sensível e crítica e o desenvolvimento de uma atitude positiva perante um espetáculo.