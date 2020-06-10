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Renata Rasseli

Qual será sua viagem pós-pandemia?  Personalidades do ES respondem

Itaúnas, Trancoso, Paris e África do Sul estão entre os destinos de leitores da coluna após o fim da pandemia

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 05:00

Públicado em 

10 jun 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Torre Eiffel, em Paris, é um dos locais mais visitados do mundo por turistas
Torre Eiffel, em Paris Crédito: Pixabay
A empresária e influencer Márcia Santos estava com as malas prontas para viajar para Paris, mas a pandemia do coronavírus adiou seus planos de visitar a Cidade Luz. "Remarquei para outubro", diz. Mas ela está sozinha. Muita gente teve de adiar sua viagem e quem não pretendia viajar, depois da pandemia,  não vê a hora de celebrar o fim do isolamento. Pensando nisso, a coluna RR resolveu ouvir seus leitores e saber quais destinos estão na lista do pós-pandemia. Confira:

Vinhedo (SP), Itália e Amazônia/Fabiana Croce

"A gente iria em abril pra África do Sul, com toda a família. Espero que em outubro a gente consiga realizar o plano", diz a proprietária da Duetto.
"Quando acabar a pandemia quero lavar a alma no mar de Trancoso e celebrar a vida em família e com amigos", diz a médica e diretora da Unimed Vitória.
"Pretendo ir para Portugal. E quem sabe passar uma temporada", diz a empresária.                      
"Quero matar saudades de Itaúnas", diz a proprietária da pousada Ka347, que fica em Itaúnas, no Norte do ES.
"Amo viajar, amo meu trabalho, por isso viajo muito. Dessa forma, estou sentindo muita falta de carimbar meu passaporte! Mas, se Deus quiser, voltarei a Israel, dessa vez com minhas filhas. Iremos até Nazaré, cidade onde viveu Nossa Senhora, para agradecer por tudo isso já ser passado. E, depois, nas férias escolares, voltar a Cancún com a família toda. Viajar já é muito bom e com filhos e netos, realmente não há nada melhor. São memórias únicas para o resto da vida! Esses são meus planos!"
"Com certeza assim que tudo estiver liberado o meu primeiro destino será Brasília, matar as saudades da minha mãe", diz o professor de piano, Bruno Leão
"Quando tudo passar quero ir a Portugal", diz a diretora do Festival de Cinema de Vitória. 
"Vamos para a África do Sul em outubro. Iria em março, mas aí aconteceu a pandemia e remarquei para outubro", diz o consultor imobiliário José Luiz Kfuri.
"Vou pegar a Manuela (minha caçula) e viajar correndo para EUA para  ver minha filha Catarina, que mora em Orlando. Além da saudades tem a agonia desse período que estamos passando, diz a empresária.
"Tenho alguns projetos de viagens pra depois que tudo passar. O primeiro é visitar um sobrinho em Vinhedo (SP), que mora num sítio, e poder ficar com a família perto da natureza. Outro projeto é voltar à Itália, país das minhas origens. Quero ainda voltar às aldeias indígenas na Amazônia, onde estive em fevereiro, antes da pandemia, e rever aquele povo." 

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