Profissionais do ES celebram o Dia do Arquiteto em Vitória; veja fotos

Celebração do Dia do Arquiteto na Studio Vix Crédito: Mônica Zorzanelli

Arquitetos e decoradores do ES, que fazem parte do Programa Mais Estilo Mais Vantagem, celebraram o Dia do Arquiteto, na quarta-feira (15), na Studio Design. O momento mais aguardado foi a divulgação do resultado parcial da edição atual do programa, que vai levar os profissionais vencedores para a Tailândia, no segundo semestre de 2022. 12 profissionais já garantiram sua vaga para curtir esse super destino.

O Programa Mais Estilo Mais Vantagem é uma iniciativa de valorização do relacionamento entre diversas empresas e arquitetos capixabas, que envolve a Compose, Líder, Studio Design, Revest, Tinbol Tintas, Florense Vitória, Pólen Garden, Matias Brotas Arte Contemporânea, Perfil e Arte Assinada. Confira as fotos da confraternização na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

Confraternização do Dia do Arquiteto

INSTITUTO PONTE

Pelo sétimo ano consecutivo, o Instituto Ponte (IP) ficou entre os finalistas do Edital de Seleção de Projetos Sociais apoiados pela ArcelorMittal Tubarão. Ao todo, 13 instituições privadas sem fins lucrativos capixabas foram selecionadas e receberão aporte financeiro da produtora de aço por, pelo menos, 12 meses.

Para Bartira Almeida, fundadora e presidente da entidade, o apoio é muito importante e vem se somar a uma grande rede de parceiros que têm contribuído para a entidade. “Esses apoios nos ajudarão a continuarmos atuando como ponte para jovens talentosos em vulnerabilidade sociaL terem acesso a uma educação de qualidade e poderem ascender socialmente em uma geração”, afirmou.

QUERIDOS DE RR

Roger Bongestab, Rubia Galvão e Karina Mazzini: em almoço, na Praia do Canto Crédito: Divulgação

NOVA ESCOLA DE GASTRONOMIA

Idealizada e fundada pela chef Lilia Meireles, a Grão Escola Goumert já é sucesso. Localizada em Jardim da Penha, o espaço já conta com centenas de alunos, que têm acesso a metodologia prática de aprendizado ensinado por um time de professores composto por chefs renomados como Ana Paula Gomes, Bia Delmaestro, Guilherme Estrela, Julia Candeias e Igor Pauzen. Os cursos profissionalizantes são de panificação, cozinha e confeitaria, e um diferencial é o curso de fotografia voltado para apresentação de pratos. Também são oferecidos cursos rápidos e workshops.

CAPIXABAS EM SAMPA

A assessora de influenciadores Roberta Escher levou um time de creators para a Casa Tânia Bulhões em recente lançamento. Na foto, Roberta entre Raissa Tessarolo, Luana Napoleão, Roberta Escher, Cauany Rizzo e Suellen Alves Crédito: Divulgação

MODA FITNESS

Marca referência em moda fitness e wellness, e queridinha de famosas como a influencer Bella Falconi e a modelo Daniella Sarahyba, a LIVE chega a Vitória pelas mãos da empresária Juliana Landeiro Bourguignon, com coquetel de inauguração nesta segunda-feira (20), a partir das 17h, no Pátio Praia Shopping.

LANÇAMENTO DE LIVRO

Márcio Espíndula e André Espíndula, que lançou o livro de poemas "Cuidado Frágil", na Escola da Ilha, em Vitória Crédito: Divulgação

RR NEWS

A concessionária Kurumá foi eleita a 9ª melhor empresa capixaba na 25ª Edição do Anuário IEL 200 Maiores e Melhores Empresas no Espírito Santo - 2021. O prêmio foi recebido por Marcelo Giestas Serpa, Gerente de Operações da Vix Logística, durante o Fórum IEL de Gestão.

A empresária e arquiteta Roberta Drummond vai mimar os seus colaboradores e arquitetos parceiros com uma caixinha de madeira com escaldas pés relaxante, sabonete a base de ervas como o alecrim e a arruda e home spray com essência de bamboo. Tudo para atrair boas vibrações em 2022.

Mateus Carvalho e Rafael Butilheiro abrem o Quintal do Mar, em Guarapari, no Réveillon para comemorar a chegada de 2022.

Neste domingo (19), de 18h às 20h30, os pequenos rubro-negros têm um encontro marcado. A escritora Ludmilla Vieira, autora do livro infantil Faro de Urubu, realiza noite de autógrafos no Zico Park, no piso L3 do Shopping Praia da Costa. O livro conta a história das conquistas recentes do Flamengo, no ano de 2019.