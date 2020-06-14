"Por enquanto, estamos indo a lugares abertos", diz capixaba na Itália

Precisamos seguir um protocolo. Distanciamento interpessoal é obrigatório, assim como o uso de máscaras em locais fechados, já em locais abertos é preciso utilizá-la quando não é possível manter a distância de no mínimo 1 metro. As máscaras têm sido distribuídas pelo governo gratuitamente para toda a população. Precisamos higienizar as mãos com álcool gel que encontramos na entrada de todos os estabelecimentos fechados, e muitos deles, como supermercados, museus e shoppings, também medem a nossa temperatura na entrada. Em lojas, bancos, supermercados e nos estabelecimentos precisamos manter distância e muitos desses locais sinalizam no chão onde devemos ficar para aguardar nas filas, por exemplo. Todos os locais trazem cartazes na porta sobre como devemos nos comportar em locais fechados e alguns deles permitem a entrada de apenas uma pessoa de cada vez. As visitas aos museus estão sendo realizadas com número reduzido de pessoas e muitos locais aceitam apenas com reserva online. As regras de distanciamento servem para os transportes públicos, escritórios, repartições públicas, restaurantes, lojas, igrejas, clínicas, museus, enfim, em qualquer ambiente fechado. Ainda é preciso ter cautela e evitar aglomerações, ter bom senso, atenção e respeito. Cada região da Itália tem autonomia para decidir sobre as medidas a serem seguidas.