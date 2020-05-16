"Pandemia pode deixar adolescentes mais ansiosos", diz psicanalista

A primeira coisa que os pais precisam entender é a necessidade dos filhos de preservarem seu espaço privado. Eles precisam desse espaço para se destacarem dos pais. Espaço e tempo para elaborar e fazer o luto de sua posição de criança. Os pais também precisam fazer o luto da criança que seu filho/a até então era para eles. Outra reflexão essencial é o reconhecimento da importância da manutenção dos laços de amizade através das redes sociais, única maneira possível hoje de fazê-lo. Caso haja algum excesso, é fundamental procurar entender o que está acontecendo com os filhos. Refletir sobre seus silêncios, suas inibições e seus sintomas. Quando detectado algum sinal de que eles não estão bem, cabe conversar com eles sobre suas dificuldades. E caso se confirme uma situação de muito sofrimento, propor procurar ajuda de um profissional. Sobre as dificuldades dos filhos cumprirem com as tarefas escolares, muitas vezes os pais agem de forma imperativa, punindo-os. É preciso ter prudência e analisar o que se passa. Ter um tempo para sentar, dialogar e escutar seus filhos, não só em relação às dificuldades escolares, mas também a tudo isso que se passa no mundo é fundamental.