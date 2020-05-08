Escola de psicanálise discute impactos da pandemia na adolescência Crédito: divulgação

Vera Saleme e será mediado por Elio Serrano, coordenador do ensino médio da Escola Monteiro. Como anda a cabeça dos adolescentes no isolamento social provocado pela pandemia do coronavírus? Para responder essa e outras questões, a Escola Lacaniana de Psicanálise Vitória promove o debate “Os efeitos da pandemia do Covid-19 nos adolescentes”, nesta sexta-feira (8), pelo aplicativo Zoom. O tema será abordado pela psicanalistae será mediado por, coordenador do ensino médio da Escola Monteiro.

“ A adolescência é um tempo de passagem da infância para a idade adulta. Tempo em que ocorrem rupturas das identificações familiares e a busca de novas identificações a partir do que o mundo oferta. Vivemos uma pandemia avassaladora, que tem como único tratamento preventivo o isolamento social. Diante da irrupção desse novo modo de vida, como devem estar os adolescentes?” , diz Vera. Segundo a psicanalista, o adolescente necessita desses outros para dar suporte ao desamparo do ainda “sem lugar” em que se encontra.

DOE SANGUE, DOE VIDA

O Hemoes realizará nesta sexta-feira (8) uma campanha para coleta de sangue dentro do Alphaville Jacuhy. Os doadores cadastrados serão chamados por telefone e deverão permanecer em seus carros até o momento da coleta, no ônibus do Hemoes, que estará no estacionamento do clube. Para maior segurança, todos devem comparecer de máscara e com seus próprios lanches e garrafas de água. No interior do ônibus, haverá três poltronas de coleta, com o distanciamento de 2 metros entre elas.

T-SHIRT DO BEM

A Apae de Vitória acaba de receber o repasse resultado da parceria entre Café Numero Um e Origens. As duas marcas se uniram no ano passado e desenvolveram uma t-shirt que valoriza o que é produzido em solo capixaba, em especial o café. Mais de 80 peças foram vendidas durante a campanha e parte das vendas foi doada para a instituição, que atende pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

INAUGURAÇÃO

A partir desta sexta-feira (8) a empresária Luiza Molina apresenta nas redes sociais a sua Mazla, com roupas femininas, pensadas para a mulher real com os mais variados tipos físicos. O espaço físico, assinado pela arquiteta Valéria Torezani, funcionará na Praia do Canto dentro da orientação determinada pelo Governo do Estado, com atendimento de uma cliente por vez, na hora marcada. Além disso, as clientes também contarão com atendimento online, através dos seus canais de venda via redes sociais, com entrega das peças em domicilio, priorizando o conforto e segurança.

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