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Renata Rasseli

Máscaras fashion: estilistas do ES criam peças cheias de cor e estilo

Bordadas, com estampas de super-heróis e com tecidos sofisticados, as máscaras viraram o acessório da vez durante a pandemia

Públicado em 

13 mai 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Andréia Lopes, jornalista
Andréia Lopes, jornalista, incentiva o uso de máscaras para proteger familiares e amigos do coronavírus. Ela escolheu a estampa de onça e os acessórios foram fabricados pela costureira Sandra Meireles  Crédito: Divulgação
A máscara de proteção facial contra o coronavírus virou item do guarda-roupa na quarentena. E como todo acessório, ela vem ganhando uma pegada fashion no rosto de cada um. Seguindo a tendência, costureiras, estilistas e empresas do ES estão lançando coleções cheias de cor e estilo para conquistar os clientes que querem se proteger, mas ficarem em dia com a moda. O estilista Ivan Aguilar apostou na alta alfaiataria e tecidos nobres para criar a sua coleção de máscaras. 
Famosa por seus vestidos de noivas e de madrinhas de casamento, a estilista Margareth Zamprogno lançou uma coleção de máscaras bordadas com uma pegada bem feminina para atender a sua clientela. Já a empresária Flávia Saade, dona de uma loja de tecidos, resolveu investir na fabricação de peças lisas e com estampas de coração para atender os clientes da sua maison. 
A empresária Rachel Pires apostas nos modelos sublimados com estampas personalizadas e divertidas. Já a estilista infantil Carol Pedruzzi cria modelos customizados para a criançada, que podem vir acompanhadas de laços, tiaras e xuxinhas para o cabelo. 
E há ainda as criações sob a encomenda, como a que a jornalista Andréia Lopes fez para a costureira Sandra Meireles. "Encomendei máscaras de onça para minhas irmãs e funcionárias do meu escritório. Escolhi o tecido e tudo foi feito com muito carinho pela Sandra Meireles. Distribuir máscaras hoje em dia é mais do que um carinho. É cuidado, é se importar com o outro", diz. 
Ivan Aguilar criou máscaras de alta costura
Ivan Aguilar criou máscaras seguindo a tendência da alta alfaiataria Crédito: Divulgação

Máscaras fashion

MENSAGENS CATÓLICAS NO ROSTO

Máscara Nossa Senhora da Penha e Máscara Eu Confio.
Gina Ribeiro e Paulo Cezar de Siqueira Silva vestem a máscara Nossa Senhora da Penha e máscara Eu Confio Crédito: Divulgação
Gina Ribeiro e Paulo Cezar de Siqueira Silva criaram uma coleção de máscaras com mensagens católicas e estampas de santas, como Nossa Senhora da Penha e Nossa Senhora Aparecida. "E a cada máscara vendida no site ou nas redes sociais, duas máscaras são doadas para uma instituição que necessita para proteção de pessoas vulneráveis e/ou do grupo de risco", conta Gina.

ONDE COMPRAR

  1. Ivan Aguilar:  (27) 3024-1919
  2. Margareth Zamprogno: (27) 99944-5155
  3. Máscaras católicas UseMercy: no site www.usemercy.com ou pelo WhatsApp (27) 99261-0415.
  4. Atelier Carol Pedruzzi: no Instagram @carolpedruzzi
  5. Nuvem Sublimação: no Instagram @nuvemsublimação
  6. Libanesa Tecidos: (27) 3225-5599 / 3325-0389 / 99580-5599
  7. Costureira Sandra Meireles: (27) 99995-2354
  8. Cobra D'Água: no site ou Instagram @cobradaguaoficial

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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