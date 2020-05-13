Máscaras fashion: estilistas do ES criam peças cheias de cor e estilo

Andréia Lopes, jornalista, incentiva o uso de máscaras para proteger familiares e amigos do coronavírus. Ela escolheu a estampa de onça e os acessórios foram fabricados pela costureira Sandra Meireles Crédito: Divulgação

Ivan Aguilar apostou na alta alfaiataria e tecidos nobres para criar a sua coleção de máscaras. A máscara de proteção facial contra o coronavírus virou item do guarda-roupa na quarentena. E como todo acessório, ela vem ganhando uma pegada fashion no rosto de cada um. Seguindo a tendência, costureiras, estilistas e empresas do ES estão lançando coleções cheias de cor e estilo para conquistar os clientes que querem se proteger, mas ficarem em dia com a moda. O estilistaapostou na alta alfaiataria e tecidos nobres para criar a sua coleção de máscaras.

Famosa por seus vestidos de noivas e de madrinhas de casamento, a estilista Margareth Zamprogno lançou uma coleção de máscaras bordadas com uma pegada bem feminina para atender a sua clientela. Já a empresária Flávia Saade, dona de uma loja de tecidos, resolveu investir na fabricação de peças lisas e com estampas de coração para atender os clientes da sua maison.

A empresária Rachel Pires apostas nos modelos sublimados com estampas personalizadas e divertidas. Já a estilista infantil Carol Pedruzzi cria modelos customizados para a criançada, que podem vir acompanhadas de laços, tiaras e xuxinhas para o cabelo.

E há ainda as criações sob a encomenda, como a que a jornalista Andréia Lopes fez para a costureira Sandra Meireles. "Encomendei máscaras de onça para minhas irmãs e funcionárias do meu escritório. Escolhi o tecido e tudo foi feito com muito carinho pela Sandra Meireles. Distribuir máscaras hoje em dia é mais do que um carinho. É cuidado, é se importar com o outro", diz.

Ivan Aguilar criou máscaras seguindo a tendência da alta alfaiataria Crédito: Divulgação

Máscaras fashion

MENSAGENS CATÓLICAS NO ROSTO

Gina Ribeiro e Paulo Cezar de Siqueira Silva vestem a máscara Nossa Senhora da Penha e máscara Eu Confio Crédito: Divulgação

Gina Ribeiro e Paulo Cezar de Siqueira Silva criaram uma coleção de máscaras com mensagens católicas e estampas de santas, como Nossa Senhora da Penha e Nossa Senhora Aparecida. "E a cada máscara vendida no site ou nas redes sociais, duas máscaras são doadas para uma instituição que necessita para proteção de pessoas vulneráveis e/ou do grupo de risco", conta Gina.

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