Máscaras fashion: estilistas do ES criam peças cheias de cor e estilo

A máscara de proteção facial contra o coronavírus virou item do guarda-roupa na quarentena. E como todo acessório, ela vem ganhando uma pegada fashion no rosto de cada um. Seguindo a tendência, costureiras, estilistas e empresas do ES estão lançando coleções cheias de cor e estilo para conquistar os clientes que querem se proteger, mas ficarem em dia com a moda. O estilista Ivan Aguilar apostou na alta alfaiataria e tecidos nobres para criar a sua coleção de máscaras.
Famosa por seus vestidos de noivas e de madrinhas de casamento, a estilista Margareth Zamprogno lançou uma coleção de máscaras bordadas com uma pegada bem feminina para atender a sua clientela. Já a empresária Flávia Saade, dona de uma loja de tecidos, resolveu investir na fabricação de peças lisas e com estampas de coração para atender os clientes da sua maison.
A empresária Rachel Pires apostas nos modelos sublimados com estampas personalizadas e divertidas. Já a estilista infantil Carol Pedruzzi cria modelos customizados para a criançada, que podem vir acompanhadas de laços, tiaras e xuxinhas para o cabelo.
E há ainda as criações sob a encomenda, como a que a jornalista Andréia Lopes fez para a costureira Sandra Meireles. "Encomendei máscaras de onça para minhas irmãs e funcionárias do meu escritório. Escolhi o tecido e tudo foi feito com muito carinho pela Sandra Meireles. Distribuir máscaras hoje em dia é mais do que um carinho. É cuidado, é se importar com o outro", diz.
Máscaras fashion
MENSAGENS CATÓLICAS NO ROSTO
Gina Ribeiro e Paulo Cezar de Siqueira Silva criaram uma coleção de máscaras com mensagens católicas e estampas de santas, como Nossa Senhora da Penha e Nossa Senhora Aparecida. "E a cada máscara vendida no site ou nas redes sociais, duas máscaras são doadas para uma instituição que necessita para proteção de pessoas vulneráveis e/ou do grupo de risco", conta Gina.
ONDE COMPRAR
- Ivan Aguilar: (27) 3024-1919
- Margareth Zamprogno: (27) 99944-5155
- Máscaras católicas UseMercy: no site www.usemercy.com ou pelo WhatsApp (27) 99261-0415.
- Atelier Carol Pedruzzi: no Instagram @carolpedruzzi
- Nuvem Sublimação: no Instagram @nuvemsublimação
- Libanesa Tecidos: (27) 3225-5599 / 3325-0389 / 99580-5599
- Costureira Sandra Meireles: (27) 99995-2354
- Cobra D'Água: no site ou Instagram @cobradaguaoficial