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Renata Rasseli

Campanha “Máscaras para todos” doa 1 mil máscaras para o "Das Pretas"

As empresárias Rachel Pires e  Fernanda Cipriano criaram a campanha “Máscara para todos”. Juntas elas confeccionam máscaras de tecido e fazem doações para comunidades carentes da Grande Vitória

Públicado em 

11 mai 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Rachel Pires (Nuvem Sublimação) e Fernanda Cipriano (Jornada Girassol) e a presidente ONG Das Pretas, capitaneada por Priscila Gama
Fernanda Cipriano (Jornada Girassol), a presidente ONG Das Pretas, Priscila Gama, e Rachel Pires (Nuvem Sublimação)  Crédito: divulgação
As empresárias Rachel Pires (Nuvem Sublimação) e Fernanda Cipriano (Jornada Girassol) uniram forças e criaram a campanha “Máscara para todos”. Juntas elas vão estão confeccionando máscaras de tecido e estão fazendo doações para comunidades carentes da Grande Vitória. “Fizemos a entrega de 950 máscaras para a OSC (Organização da Sociedade Civil) Das Pretas, capitaneada por Priscila Gama. Também doamos 160 unidades para um projeto de Vila Velha intitulado ‘Coisas Boas Acontecem’ e ainda 500 máscaras para o Instituto de Doenças Renais – que atende pacientes do SUS”, afirma a empresária Rachel Pires.
Rachel explica que os tecidos e o TNT para a fabricação das máscaras serão doados pela Nuvem Sublimação. A iniciativa também vai gerar renda extra para muitas costureiras que estão sem trabalho e que serão pagas para atuar na confecção dessas máscaras. Além das máscaras para doação, a Nuvem Sublimação está produzindo máscaras de tecido para vender para grandes empresas, como bancos e comércios essenciais que estão preocupados em proteger seus funcionários. 

CONCERTO ONLINE

O Centro Educacional Leonardo Da Vinci promove nesta quarta, dia 13, mais uma edição especial do projeto “Aprendendo a Ouvir”, realizado há 19 anos pela escola com a participação de artistas locais e nacionais. Com o tema “Por um mundo melhor II”, a apresentação ao vivo será às 16h no perfil do Centro Musical Da Vinci no Instagram (@centromusicaldavinci). Os professores se apresentarão diretamente de suas casas, com toda segurança que o momento exige.

CAMPANHA DO BEM

Uma campanha criada pela FAESA tem ajudado o vendedor de pipoca Edmilson Francisco Anselmo, que trabalha há 19 anos vendendo pipoca no Centro Universitário e é conhecido como Tio Riqueza, a manter a renda durante pandemia. Foi criada uma campanha pelo Núcleo de Comunicação e Marketing da instituição para a venda de um voucher de R$ 10,00, que a comunidade acadêmica pode comprar pelo Picpay @pipoca.faesa, e consumir as pipocas depois, quando as aulas presenciais voltarem. Com a popularidade do Tio Riqueza, a campanha tem sido um sucesso e já arrecadou R$ 1.800,00, com a venda do voucher e doações. O dinheiro veio em boa hora e ajudou o pipoqueiro a regularizar as contas.

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