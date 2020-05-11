Campanha “Máscaras para todos” doa 1 mil máscaras para o "Das Pretas"

Fernanda Cipriano (Jornada Girassol), a presidente ONG Das Pretas, Priscila Gama, e Rachel Pires (Nuvem Sublimação) Crédito: divulgação

As empresárias Rachel Pires (Nuvem Sublimação) e Fernanda Cipriano (Jornada Girassol) uniram forças e criaram a campanha “Máscara para todos”. Juntas elas vão estão confeccionando máscaras de tecido e estão fazendo doações para comunidades carentes da Grande Vitória. “Fizemos a entrega de 950 máscaras para a OSC (Organização da Sociedade Civil) Das Pretas, capitaneada por Priscila Gama. Também doamos 160 unidades para um projeto de Vila Velha intitulado ‘Coisas Boas Acontecem’ e ainda 500 máscaras para o Instituto de Doenças Renais – que atende pacientes do SUS”, afirma a empresária Rachel Pires.

Rachel explica que os tecidos e o TNT para a fabricação das máscaras serão doados pela Nuvem Sublimação. A iniciativa também vai gerar renda extra para muitas costureiras que estão sem trabalho e que serão pagas para atuar na confecção dessas máscaras. Além das máscaras para doação, a Nuvem Sublimação está produzindo máscaras de tecido para vender para grandes empresas, como bancos e comércios essenciais que estão preocupados em proteger seus funcionários.

CONCERTO ONLINE

O Centro Educacional Leonardo Da Vinci promove nesta quarta, dia 13, mais uma edição especial do projeto “Aprendendo a Ouvir”, realizado há 19 anos pela escola com a participação de artistas locais e nacionais. Com o tema “Por um mundo melhor II”, a apresentação ao vivo será às 16h no perfil do Centro Musical Da Vinci no Instagram (@centromusicaldavinci). Os professores se apresentarão diretamente de suas casas, com toda segurança que o momento exige.

CAMPANHA DO BEM