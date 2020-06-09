ONG capixaba participa do Projeto Doa Brasil

Turma família Verzola do Instituto Ponte Crédito: Mônica Zorzanelli

Por conta da pandemia e da implantação do estudo remoto, muitos alunos de famílias de baixa renda que não têm acesso a computador têm tido dificuldades para acompanhar as lições e fazer suas provas.

É o que tem acontecido com vários estudantes atendidos pelo Instituto Ponte (IP). Sem computadores suficientes e de boa qualidade para atender aos alunos, estes têm sido obrigados a estudar pelo celular.

Mas, felizmente, esse problema pode estar perto de ser superado pela entidade. O Instituto Ponte (IP) foi selecionado para participar do Projeto Doa Brasil. Realizado pela plataforma Doare, a iniciativa consiste em um programa de aceleração e campanha colaborativa de financiamento coletivo para organizações filantrópicas.

A partir do projeto, organizações do Terceiro Setor podem promover campanhas digitais para captação de recursos que, por sua vez, se materializarão em objetos e bens que para melhorar as condições da instituição. No caso do IP, serão doados notebooks para ampliar o laboratório de informática da entidade e apoiar os alunos nas aulas virtuais durante a pandemia. A campanha começou neste dia primeiro de junho e vai até 31 de julho. Os interessados em ajudar podem fazer a doação de qualquer valor em dinheiro no site https://doabrasil.net/instituto-ponte.

“Mesmo com as aulas presenciais suspensas, o Instituto Ponte continua trabalhando para manter jovens talentosos no caminho de um futuro promissor por meio da educação. Essa doação vai beneficiar alunos de famílias de baixa renda e fortalecer o propósito da instituição que é ser a Ponte para dar oportunidade de uma educação de qualidade para nossos jovens talentosos”, informou Bartira Almeida, fundadora e presidente do Instituto Ponte.

MADRINHAS

O Instituto Ponte terá madrinhas conhecidas do capixaba nesta campanha. Entre as já confirmadas estão a arquiteta e empresária Roberta Drummond, e a digital influencer Marianne Pernambuco abraçaram a causa e vão ajudar a entidade neste importante projeto de arrecadação.

PICOLÉ ESPECIAL PARA O DIA DOS NAMORADOS

Picolé especial da Originales para o Dia dos Namorados Crédito: Maressa Moura

Os picolés podem ser uma deliciosa sugestão para surpreender alguém especial na quarentena, principalmente no Dia dos Namorados. Pensando neles, a chef Daysyd Ramos criou para a Originalle, um sabor especialmente para os apaixonados, o “Romeu e Julieta”, que é feito com queijo grana padano e goiabada cascão. A novidade pode ser encomendada junto com outros sabores dentro da Caixinha de Desejos. A empresária Julie Ferrari avisa que o novo sabor é o lançamento deste mês e que os namorados podem encomendar e pedir a entrega na casa do companheiro (a), fazendo uma surpresa no dia deles. Os pedidos podem ser feitos pelo whatssap 27 99226-0928.

CLÍNICA CAPIXABA GANHA CERTIFICAÇÃO NACIONAL