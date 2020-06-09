ONG capixaba participa do Projeto Doa Brasil

Por conta da pandemia e da implantação do estudo remoto, muitos alunos de famílias de baixa renda que não têm acesso a computador têm tido dificuldades para acompanhar as lições e fazer suas provas.
É o que tem acontecido com vários estudantes atendidos pelo Instituto Ponte (IP). Sem computadores suficientes e de boa qualidade para atender aos alunos, estes têm sido obrigados a estudar pelo celular.
Mas, felizmente, esse problema pode estar perto de ser superado pela entidade. O Instituto Ponte (IP) foi selecionado para participar do Projeto Doa Brasil. Realizado pela plataforma Doare, a iniciativa consiste em um programa de aceleração e campanha colaborativa de financiamento coletivo para organizações filantrópicas.
A partir do projeto, organizações do Terceiro Setor podem promover campanhas digitais para captação de recursos que, por sua vez, se materializarão em objetos e bens que para melhorar as condições da instituição. No caso do IP, serão doados notebooks para ampliar o laboratório de informática da entidade e apoiar os alunos nas aulas virtuais durante a pandemia. A campanha começou neste dia primeiro de junho e vai até 31 de julho. Os interessados em ajudar podem fazer a doação de qualquer valor em dinheiro no site https://doabrasil.net/instituto-ponte.
“Mesmo com as aulas presenciais suspensas, o Instituto Ponte continua trabalhando para manter jovens talentosos no caminho de um futuro promissor por meio da educação. Essa doação vai beneficiar alunos de famílias de baixa renda e fortalecer o propósito da instituição que é ser a Ponte para dar oportunidade de uma educação de qualidade para nossos jovens talentosos”, informou Bartira Almeida, fundadora e presidente do Instituto Ponte.
MADRINHAS
O Instituto Ponte terá madrinhas conhecidas do capixaba nesta campanha. Entre as já confirmadas estão a arquiteta e empresária Roberta Drummond, e a digital influencer Marianne Pernambuco abraçaram a causa e vão ajudar a entidade neste importante projeto de arrecadação.
PICOLÉ ESPECIAL PARA O DIA DOS NAMORADOS
Os picolés podem ser uma deliciosa sugestão para surpreender alguém especial na quarentena, principalmente no Dia dos Namorados. Pensando neles, a chef Daysyd Ramos criou para a Originalle, um sabor especialmente para os apaixonados, o “Romeu e Julieta”, que é feito com queijo grana padano e goiabada cascão. A novidade pode ser encomendada junto com outros sabores dentro da Caixinha de Desejos. A empresária Julie Ferrari avisa que o novo sabor é o lançamento deste mês e que os namorados podem encomendar e pedir a entrega na casa do companheiro (a), fazendo uma surpresa no dia deles. Os pedidos podem ser feitos pelo whatssap 27 99226-0928.
CLÍNICA CAPIXABA GANHA CERTIFICAÇÃO NACIONAL
A clínica Relevium – Centro Controle da Dor, pioneira no Estado do Espírito Santo no tratamento de pessoas com dores crônicas, recebeu certificação na categoria Ouro do Projeto Inovador, reconhecimento oferecido pela Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor (SBED). A iniciativa avalia todos os processos, nos padrões de práticas baseadas nas melhores evidencias no tratamento da dor aguda e crônica, adotados por hospitais e clínicas que prestam assistência a pacientes com dor aguda e/ou crônica no Brasil. A instituição capixaba é a primeira clínica não oncológica no Brasil a receber esta premiação.