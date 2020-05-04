Mulheres já são 74% dos cargos de liderança na Findes

A industrial Cristhine Samorini, da Grafitusa, presidirá a Findes de 2020 a 2023 Crédito: Breno Denicoli | Divulgação

Depois da eleição da industrial Cristhine Samorini, a primeira mulher que vai assumir a presidência da Findes, a entidade mostra sua maturidade para questões de igualdade e gênero. Atualmente, as mulheres representam 60% dos cargos gerais e 74% dos cargos de liderança (gerência e coordenação), ou seja, proporcionalmente elas ocupam mais cargos de chefia do que os homens.

Na federação, elas também representam 60% da força de trabalho de suas entidades integrantes: dos 1.666 colaboradores, 1.004 são do sexo feminino. Para se ter uma ideia do crescimento deste “movimento”, a Organização das Nações Unidas (ONU) lançou em março deste ano o movimento “Equidade é Prioridade” que estabelece uma meta de 30% de mulheres em cargos de alta liderança nas empresas até 2025, podendo chegar a 50% até 2030.

“Acredito que liderança exige empatia, conexão, saber reconhecer as características de cada um da equipe e orientar para que todos possam mostrar o seu melhor, juntos! Talvez as mulheres tenham essa sensibilidade um pouco mais apurada. Acredito que um bom líder independe do gênero. Toda a minha área é liderada por mulheres, tenho muito orgulho das minhas coordenadoras e do trabalho que elas desempenham junto à equipe”, destacou a gerente da Unidade de Comunicação Integrada da Findes, Daniella Escocard.

“Questões como sensibilidade e indisponibilidade, tão presentes, até pouco tempo, no discurso dos profissionais quando se referiam ao recrutamento de uma mulher, estão cada dia mais raros. Mulheres são fortes, possuem notória habilidade de gestão (inegável quando se pensa em tudo que se espera dela) e além de tudo, costumam sim, ser mais empáticas e humanas, o que não pode ser considerado ruim, certo?! O mundo precisa, as organizações precisam de gente humana e que constrói resultado com o outro e para o outro!”, disse a superintendente da Findes, Ana Paula França.

PRIMEIRA PRESIDENTE MULHER DA ENTIDADE

Cristhine Samorini Crédito: Amarildo

“Me sinto honrada pela decisão do Conselho de Representantes da Findes de me escolher para presidir a Federação nos próximos três anos. Agradeço o apoio de cada sindicato que contribuiu para o projeto que construímos juntos. Foram centenas de lideranças ouvidas e mais de mil ideias coletadas para chegarmos até aqui. Tenho consciência de que este não é um momento de festa, mas de muito trabalho para cuidar da indústria capixaba. De fazer a Findes cada vez mais eficiente e levar soluções a todas as 18 mil indústrias do Espírito Santo”, declarou Cristhine Samorini, eleita a nova presidente da Findes.