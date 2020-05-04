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Renata Rasseli

Mulheres já são 74% dos cargos de liderança na Findes

A entidade acaba de eleger sua primeira presidente mulher, Cristhine Samorini,  para o mandato de 2020 a 2023

Públicado em 

04 mai 2020 às 05:15
Renata Rasseli

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Renata Rasseli

A industrial Cristhine Samorini, da Grafitusa, presidirá a Findes de 2020 a 2023
A industrial Cristhine Samorini, da Grafitusa, presidirá a Findes de 2020 a 2023 Crédito: Breno Denicoli | Divulgação
Depois da eleição da industrial Cristhine Samorini, a primeira mulher que vai assumir a presidência da Findes, a entidade mostra sua maturidade para questões de igualdade e gênero. Atualmente, as mulheres representam 60% dos cargos gerais e 74% dos cargos de liderança (gerência e coordenação), ou seja, proporcionalmente elas ocupam mais cargos de chefia do que os homens.
Na federação, elas também representam 60% da força de trabalho de suas entidades integrantes: dos 1.666 colaboradores, 1.004 são do sexo feminino. Para se ter uma ideia do crescimento deste “movimento”, a Organização das Nações Unidas (ONU) lançou em março deste ano o movimento “Equidade é Prioridade” que estabelece uma meta de 30% de mulheres em cargos de alta liderança nas empresas até 2025, podendo chegar a 50% até 2030.
“Acredito que liderança exige empatia, conexão, saber reconhecer as características de cada um da equipe e orientar para que todos possam mostrar o seu melhor, juntos! Talvez as mulheres tenham essa sensibilidade um pouco mais apurada. Acredito que um bom líder independe do gênero. Toda a minha área é liderada por mulheres, tenho muito orgulho das minhas coordenadoras e do trabalho que elas desempenham junto à equipe”, destacou a gerente da Unidade de Comunicação Integrada da Findes, Daniella Escocard.
“Questões como sensibilidade e indisponibilidade, tão presentes, até pouco tempo, no discurso dos profissionais quando se referiam ao recrutamento de uma mulher, estão cada dia mais raros. Mulheres são fortes, possuem notória habilidade de gestão (inegável quando se pensa em tudo que se espera dela) e além de tudo, costumam sim, ser mais empáticas e humanas, o que não pode ser considerado ruim, certo?! O mundo precisa, as organizações precisam de gente humana e que constrói resultado com o outro e para o outro!”, disse a superintendente da Findes, Ana Paula França.

PRIMEIRA PRESIDENTE MULHER DA ENTIDADE

Cristhine Samorini
Cristhine Samorini Crédito: Amarildo
“Me sinto honrada pela decisão do Conselho de Representantes da Findes de me escolher para presidir a Federação nos próximos três anos. Agradeço o apoio de cada sindicato que contribuiu para o projeto que construímos juntos. Foram centenas de lideranças ouvidas e mais de mil ideias coletadas para chegarmos até aqui. Tenho consciência de que este não é um momento de festa, mas de muito trabalho para cuidar da indústria capixaba. De fazer a Findes cada vez mais eficiente e levar soluções a todas as 18 mil indústrias do Espírito Santo”, declarou Cristhine Samorini, eleita a nova presidente da Findes.
“Vivemos um período desafiador, que afetou sobretudo as micro e pequenas empresas do estado. A palavra que melhor define meu desejo neste momento é uma só: união. União de propósitos. União de esforços. É tempo de enfrentarmos juntos o presente sem deixar de lado nosso olhar para o futuro. Sei que teremos um longo caminho pela frente, mas com inovação e produtividade faremos a indústria superar as adversidades. Reitero os compromissos apresentados em nosso plano de gestão e me direciono aqui a cada empresário e empresária que perdeu noites de sono neste ano: a Findes está ao lado do empreendedor capixaba, conhece as dores do setor produtivo e seguirá trabalhando coletivamente por um Espírito Santo mais forte. Sem disputas por protagonismo. Sem conflitos”, reiterou a nova presidente.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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