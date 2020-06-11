Médica do ES vai participar de congresso internacional de Oftalmologia

Oftalmologista Liliana Nóbrega - Crédito: Vitor Jubini

A ofalmologista Liliana Nóbrega foi convidada para contar a sua experiência no tratamento da Síndrome do Olho Seco em um painel internacional, com participação de especialistas de renome do Brasil, Itália e Portugal. Ela irá falar sobre o uso do equipamento de luz pulsada para tratamento da doença, que foi importado exclusivamente pela médica, referência no assunto, no ano passado para tratar seus pacientes em Vitória. O painel será promovido no dia 25 de junho, de forma digital, pela empresa que desenvolveu o produto, importante na busca para amenizar os efeitos mais graves da doença, que ocasiona grande desconforto ocular.

SOLIDARIEDADE NA PANDEMIA

A solidariedade se multiplica durante a pandemia de Covid-19 como forma de enfrentamento à fome. Assim, grandes construtoras como Lorenge, Galwan, Morar e Canal se uniram em uma ação chamada “Entre Muros” para arrecadação de cestas básicas que serão destinadas a mais de 4 mil famílias de comunidades carentes da Grande Vitória, via Arquidiocese de Vitória.

Para Leandro Lorenzon, diretor-geral da Lorenge, nesse momento de combate ao novo coronavírus, a solidariedade tornou-se fundamental para gerar união e empatia. “Vamos sair mais fortes dessa pandemia e esse momento ruim irá passar. Enquanto isso, vamos praticando a solidariedade e a união”, comenta.

45 ANOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Camila e Rachel Menezes, Dayse Tovar e Pablo Brandão, a nova geração da Metron Engenharia, comemoram neste mês os 45 anos da empresa em um período em que estar em casa e ter uma casa para chamar de sua nunca foi tão importante.

Em mais de quatro décadas de história, iniciada pelo empreendedorismo de João Luiz Tovar, Luiz Carlos e Rogério Menezes, e Luiz Paulo Brandão, a Metron já construiu dois milhões de metros quadrados, com mais de 22 mil imóveis entregues. Uma marca que demonstra alianças sólidas e obras marcantes como o campus da Multivix, o Shopping Vila Velha, projetos industriais na Vale, além de unidades para cooperativas habitacionais, projetos do Minha Casa, Minha Vida e prédios residenciais e comerciais.

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