Jurada do programa "Mestre do Sabor” grava websérie no ES

A chef Kátia Barbosa, uma das juradas do programa “Mestre do Sabor”, da Rede Globo, participa da websérie “Receitas da Floresta”. Juntamente com o ambientalista Jorge Ferreira ela entra na Reserva Natural Vale, em Linhares, em busca de elementos para compor novas receitas. O desafio é valorizar o que vem da nossa terra, mas nem sempre é escolhido como ingrediente na cozinha: as plantas alimentícias não convencionais ou PANC. A websérie foi lançada nesta quarta-feira (25) e pode ser conferida no site www.vale.com/receitasdafloresta.
Mantida pela Vale oficialmente desde 1978 como área destinada à conservação e à pesquisa científica, a Reserva Natural Vale também contribui com a estratégia carbono neutro anunciada pela empresa e que é um dos destaques do Balanço Vale+ divulgado recentemente.