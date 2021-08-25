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Renata Rasseli

Jurada do programa "Mestre do Sabor” grava websérie no ES

A chef Kátia Barbosa, uma das juradas do programa “Mestre do Sabor”, da Rede Globo, participa da websérie “Receitas da Floresta, na Reserva Natural Vale, em Linhares

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 17:04

Públicado em 

25 ago 2021 às 17:04
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

A chef Kátia Barbosa, uma das juradas do programa “Mestre do Sabor”, da Rede Globo
A chef Kátia Barbosa, uma das juradas do programa “Mestre do Sabor”, da Rede Globo Crédito: Divulgação
A chef Kátia Barbosa, uma das juradas do programa “Mestre do Sabor”, da Rede Globo, participa da websérie “Receitas da Floresta”. Juntamente com o ambientalista Jorge Ferreira ela entra na Reserva Natural Vale, em Linhares, em busca de elementos para compor novas receitas. O desafio é valorizar o que vem da nossa terra, mas nem sempre é escolhido como ingrediente na cozinha: as plantas alimentícias não convencionais ou PANC. A websérie foi lançada nesta quarta-feira (25) e pode ser conferida no site www.vale.com/receitasdafloresta.
Mantida pela Vale oficialmente desde 1978 como área destinada à conservação e à pesquisa científica, a Reserva Natural Vale também contribui com a estratégia carbono neutro anunciada pela empresa e que é um dos destaques do Balanço Vale+ divulgado recentemente.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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