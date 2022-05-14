Incorporadora do ES lança novo empreendimento na Mata Praia; veja fotos

Rogério Menezes e as filhas Camila, Carol e Cris Crédito: Elani Passos

Foi movimentado o coquetel de lançamento do Alameda25, novo empreendimento da Empar na Mata da Praia, que já é sucesso de vendas. O evento liderado por Camila Menezes aconteceu no Le Buffet Lounge, e reuniu o mercado imobiliário, que teve a oportunidade de conhecer o projeto diferenciado que a empresa desenvolveu para o bairro, de alto padrão em lofts, um e dois quartos. Ao som de Marcelo Ribeiro, o coquetel permitiu que os convidados conhecessem detalhes do projeto do condomínio – que tem arquitetura moderna assinada por Lucas Weber e Priscila Braum, e fica a poucas quadras da orla de Camburi, com lazer completo em uma área de 580 metros quadrados e espaços como coworking, horta e delivery.

Eduardo Fontes e Marquinhos Murad Crédito: Elani Passos

Cris Menezes, Flavia Gimenes, Cris Samorini e Bruno Campagnoli Crédito: Elani Passos

Fabio Chambô, Camila Menezes e Marianne Pernambuco Crédito: Elani Passos

Carol e Camila Menezes, Dorion e Tatiana Soares e Franco Menegatti Crédito: Elani Passos

NOVAS INSTALAÇÕES

Juliana Braz Canedo e Celso Duarte apresentam, na quinta-feira (19), as novas instalações da Vitoriawagen Vitória. Destaque para o showroom que oferece uma ilha conectada na qual o cliente pode navegar pelo portfólio e simular o carro dos sonhos, podendo escolher cores e acessórios. Por meio de óculos de realidade virtual, também pode explorar o veículo por dentro, tendo acesso ao espaço interno e detalhes de design.

ANIVERSÁRIO

A aniversariante Lara e a mãe Taisa Gama: celebrando 9 anos! Crédito: Elani Passos

DANÇAS POPULARES EM VIX

De 26 a 29 de maio, a capital capixaba vai receber o 1º Festival de Danças Populares de Vitória, com programação totalmente gratuita, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Idealizado pela Associação Cultural Andora, o evento terá a participação de oito grupos de dança capixabas e de diferentes regiões do país. Entre as atrações confirmadas estão a Cia de Dança Andora, do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) da Ufes; a Banda de Congo Beatos de São Benedito (Vila Velha); o Grupo Folclórico Aruanda (Belo Horizonte - MG) e o Grupo EITA (João Pessoa - PB).

STARTUP CAPIXABA

Augusto Sato, Silas de Moraes e Bruno Medeiros: no lançamento da startup capixaba Meu Chope Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

Juliana Alvarenga, médica oncologista clínica, participa de um fórum científico em Campinas, neste fim de semana. Por lá, alguns dos mais importantes oncologistas do Brasil dividem seus conhecimentos e perspectivas sobre novidades no tratamento do câncer de pulmão

No mês das mães, Juliany Pelissari presenteia as clientes de Claudia Scarton e de Carla Buaiz com uma experiência relaxante no Buddha Spa, na Praia do Canto.

O Fashion Pink, evento em colaboração com a Andy Models na Pink Elephant, fez tanto sucesso que gerou frutos: a criação da label Fashion Pink, uma fusão entre a agência de modelos de Anderson Bonella e João Araújo e a Casa noturna para eventos nas áreas de moda, beleza e bem-estar na Pink Elephant.

A especialista capixaba em varejo e supermercados, Erica Barbosa, embarcou nesta sexta-feira (13) para São Paulo, onde participará Apas Show 2022, a maior feira supermercadista do planeta. O evento acontecerá nos dias 16 a 19 de maio, na Expo Center Norte.

O consultor em Marketing Político, escritor e professor Darlan Campos lança no próximo dia 31 o livro “Marketing Político no Brasil” na Livraria Leitura, de Vila Velha. Às vésperas de uma das mais disputadas - e comentadas - campanhas eleitorais do país, a obra nasce para se tornar um verdadeiro manual para o Marketing Político e Eleitoral, reunindo 50 autores que escrevem sobre 8 temas. Darlan assina um dos capítulos e é um dos organizadores da obra, que possui 428 páginas. O livro mostra de que maneira o uso de ferramentas e linguagem de Marketing nas disputas político-partidárias podem influenciar o resultado, e quais os “segredos” de uma boa candidatura. Darlan já assinou campanhas vitoriosas de prefeitos e deputados no Espírito Santo. A obra foi idealizada e organizada pelo Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político (CAMP).