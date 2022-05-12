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Renata Rasseli

Camila Resende ganha festa de aniversário surpresa em Vitória

A médica foi homenageada pelas amigas com encontro no apartamento de Andrea Camargo, na Praia do Canto

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 02:15

Públicado em 

12 mai 2022 às 02:15
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Camila Resende comemora 42 anos
Camila Resende ganhou festa surpresa para comemorar seus 42 anos  Crédito: Elani Passos
Querida de RR, a médica Camila Resende ganhou festa de aniversário surpresa de grupo de amigas. A anfitriã foi Andrea Camargo, que recebeu em apê no Cap Ferrat, na Praia do Canto. Bruna Medeiros cuidou do décor e  Elani Passos registrou os melhores momentos da festa de 42 anos de CR.  Confira na galeria abaixo.
Karin Tonini, Fatinha Abelha, Camila Resende, Carol Servino e Bruna Medeiros
Karin Tonini, Fatinha Abelha, Camila Resende, Carol Servino e Bruna Medeiros Crédito: Elani Passos
Andrea e Angela Camargo com Taisa Gama
Andrea Camargo, Taisa Gama e Angela Camargo Crédito: Elani Passos
Bruna Medeiros , Iracema Neves, Fabíola Jabour e Karin Tonini
Bruna Medeiros , Iracema Neves, Fabíola Jabour e Karin Tonini Crédito: Elani Passos
Paula Mazzei, Fatinha Abelha e Camila Pitanga Salim
Paula Mazzei, Fatinha Abelha e Camila Pitanga Salim Crédito: Elani Passos

Aniversário de 42 anos de Camila Resende

LEILÃO SOLIDÁRIO 

Com o objetivo de arrecadar recursos para o Hospital Evangélico de Vila Velha, Asilo dos Idosos de Vitória, Instituto Vida (Casalar) e Hospital São Camilo de Aracruz, a Associação Vidas promove, no próximo dia 4 de junho, o 1o Leilão Solidário de Vitória e Vila Velha. O evento será realizado na Fazenda Camping Barra do Jucu, em Vila Velha, a partir das 11 horas. Os convidados poderão apreciar durante o evento a maior paella do Brasil, arroz de carreteiro, churrasco de novilha, churrasco vegano, entre outros.  O leilão solidário da Associação Vidas acontece em Jacupemba (Aracruz) desde 2015, arrecadando recursos para entidades sociais diversas de Aracruz e Linhares. Durante o evento do dia 4 de junho, serão leiloados gado nobre, além joias, queijos finos e vinhos. Entre as atrações do evento estão show nacional do Jota Quest, do cantor capixaba Marcelo Ribeiro e do sertanejo Rener Nogueira.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

A fofíssima Maria Laura, filha da colega jornalista Juliana Devens e do engenheiro Patrick Mendonça
 Juliana Devens e  Patrick Mendonça: celebrando 2 aninhos da  filha  Maria Laura Crédito: Fernanda Barcelos

WARM UP

Os empresários Geminiano Gomes e Fernando Tubarão convidam para o ‘Warm up’ de lançamento da festa ‘#Itals – Special Edition Black’, neste domingo (15), a partir das 14h, no Ílios Beach House, na Orla de Camburi. O badalado DJ do Rio Grande do Norte Bruno Mooneyhan é uma das atrações convidadas para aquecer essa pré-party.

MODA

Erica Lima, Halina Soares e Joana Pinheiro o
Erica Lima, Halina Soares e Joana Pinheiro: manhã de lançamento de coleção Verão 2023, em Manguinhos Crédito: Mônica Zorzanelli

INAUGURAÇÃO

Após inauguração da última unidade do Coco Bambu em São Paulo, no Tivoli Shopping, no final do mês de abril, quem irá receber a próxima unidade da maior rede de restaurantes do Brasil, é a capital capixaba Vitória, no próximo dia 30 de maio. A unidade será a 63ª da rede no país.

INAUGURAÇÃO

RR NEWS

Rita Tristão vai convida para seu aniversário no próximo dia 21, a partir das 17H, no 38º BI, em Vila Velha. Estaremos lá!
A jornalista Luanna Esteves, da TV Gazeta, será a mestre de cerimônias do lançamento da startup capixaba MeuChope.com que acontece nesta quinta-feira (12), no Le Buffet Lounge.
Gaby e Suely Faiçal convidam para a apresentação do menu de café da manhã do d’Bem Com Sua Natureza, neste sábado (14), às 9h. Na ocasião, além da degustação dos ítens do cardápio elaborado sob a batuta de Renato Caleffi, também teremos uma prática de mindful eating conduzida por Dante Negreiros.
No próximo dia 17, o empresário Gustavo Rezende, da Grand Construtora, apresenta o Taj Home Resort, em coquetel no Condomínio Lago Azul, em Linhares. O cerimonial está a cargo de Stella Miranda. 
A cirurgiã vascular Moriane Lorenzoni passa a integrar a equipe da Alever, clínica multidispilinar comandada pelo cirurgião plástico Fabrício Regiani, na Praia do Canto.
A empresária Sandra Demoner comemorou mais um ano de vida nesta quarta-feira (11), com jantar intimista com a família, organizado pelo irmão Moisés Demoner.
Após ser nomeado presidente da Comissão Nacional de Direito Imobiliário da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o advogado Alencar Ferrugini afirmou que se pretende verificar quais são as amarras que burocratizam o setor imobiliário. “Porque sabemos que, quando o setor da construção civil sofre com a burocracia, o consumidor também sofre com o preço final das unidades residenciais”.
Cordenador do ensino médio da Escola Monteiro, Elio Serrano traz boas notícias: a instituição agora é parte do grupo de mantenedoras da Base 27, hub de inovação capixaba. Por meio da parceria, a escola trará aos alunos do médio acesso ao ecossistema de inovação e networking do hub, permitindo contato próximo com novas experiências, profissionais de destaque e canais diferenciados de conhecimento, informação e formação, conectados às demandas dos novos tempos.
Thiago Abreu e Edgar Ueda
Thiago Abreu e Edgar Ueda Crédito: Divulgação
Founder CEO da startup ImobiGroup, Thiago Abreu recebeu o convite de um dos maiores especialistas do mercado imobiliário do Brasil, Edgar Ueda, e irá palestrar nesta quinta-feira (12), no hotel Laguetto, na Barra da Tijuca (RJ). O evento será exclusivo para empreendedores do real estate de todo Brasil. Serão três dias de imersão total e o tema do evento será “Plot Twist: como promover seu ponto de virada no mercado imobiliário”.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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