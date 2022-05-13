Lúcia Bermudes celebra aniversário em noite "only for women" em Vitória

Lucia Bermudes comemorou aniversário em noite only for women Crédito: Elani Passos

Querida de RR, Lúcia Bermudes celebrou idade nova ao lado de amigas no salão de festas de seu prédio, na Praia do Canto, em Vitória. Recebeu com bufê de Claudia Moulin, além de pratos feitos em casa como a quiche de cebola e ricota e risoto de funghi e filé. Os doces e bolo foram assinados por Najla Carone. O décor ficou a cargo de Bruna Medeiros. Confira quem prestigiou a festa na galeria de fotos de Elani Passos.

Leticia Pernambuco, Gracinha Nader, Solange Herkenhoff e Mary Helal Crédito: Elani Passos

Diana Murad, Penha Daher e Rita Garajau Crédito: Elani Passos

Laurinha Tristão e Lucia Bermudes Crédito: Elani Passos

Aniversário de Lucia Bermudes

NOVO POINT

A vida noturna dos capixabas ganha novo point no próximo dia 17. A Casa Hitz, no Triângulos das Bermudas, contará com três ambientes: club, gastrobar e rooftop.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

José Vitelio, Marla Camilo, Luís e o aniversariante Augusto: festa em família! Crédito: Mônica Zorzanelli

INSTITUTO PONTE EM SÃO PAULO

O Instituto Ponte (IP), conceituada ONG capixaba que atua como Ponte para ascensão social, em uma geração, para jovens em vulnerabilidade social, por meio de educação de qualidade, está expandindo sua área de atuação. A partir deste ano, a entidade passará a receber talentos também de São Paulo, além do Espírito Santo e Minas Gerais. O objetivo é ampliar as oportunidades também para os jovens paulistanos. O processo seletivo deste ano já está aberto. Até o momento 560 candidatos de 45 municípios dos três Estados estão inscritos. O resultado será divulgado em 02 de agosto.

Eleito uma das 100 melhores ONGs do Brasil pela quarta vez consecutiva, em 2021, de acordo com apuração do Instituto Doar, AMBEV Voa e O Mundo que Queremos, o IP iniciou suas atividades em 2016. Em 2020, a pandemia da Covid-19 impulsionou o ensino remoto, abrindo mais possibilidades para estudantes fora da Grande Vitória. Atualmente, pelo menos 36% dos alunos são de cidades interioranas do Espírito Santo e Minas Gerais.

QUERIDOS DE RR

Mário Zanetti e Alessandra Nemer: em noite de exposição de arte na Via Thorey Crédito: Monica Zorzanelli

RR NEWS

Renata Pacheco vai comemorar 10 anos à frente da Maria Helena Pacheco, na terça-feira (17), em Santa Lúcia.

O médico radiologista Libório Mule comemora a chegada de mais uma profissional que é referência no mercado capixaba quando o assunto são os cuidados com a saúde da mulher. Cristina Stefanon, que também é médica, passa a integrar o corpo clínico da Santi Medicina Diagnóstica.

Nathan Castro e Nelson Duarte lançam uma coleção cápsula em parceria com o influenciador digital Hallison Campos. Com o título "Coffee & Style", a parceria rendeu camisetas e bonés que exploram o universo do café, paixão nacional.

Milla Borel celebrou a chegada de mais um ano de vida em Punta del Este, no Uruguai.

A Agro Atlas Brasil está confirmada como expositora no evento MundoGEO Connect, DroneShow e SpaceBR Show 2022, que será realizado de 17 a 19 de maio no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Mais de 3 mil pessoas são esperadas na conferência e os sócios Welber Sant’Ana e Geferson Pianissola vão lançar a primeira franquia brasileira com drones de aplicação no agro.