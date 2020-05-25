Fotos: Live solidária da Sonatha anima moradores do Barro Vermelho

Foi muito prestigiada (das varandas e janelas) a live solidária produzida pela cerimonialista Stella Miranda na última sexta-feira (22), na cobertura no Barro Vermelho. Com a direção de Hariton Nathanailidis, a live contou com a participação do tenor Eduardo Santa Clara e da soprano Victoria Nogueira. A live arrecadou fundos para os músicos da Sonatha, dirigida por Hariton, que está com dificuldades de trabalho neste momento de pandemia. A cerimonialista realizou sua primeira live, em 15 de abril, para animar os vizinhos e já prepara uma terceira edição, em parceria com Hariton.