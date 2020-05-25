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Renata Rasseli

Fotos: Live solidária da Sonatha anima moradores do Barro Vermelho

Os músicos Hariton Nathanailidis, Eduardo Santa Clara e Victoria Nogueira apresentaram repertório erudito na sexta-feira (22)

Públicado em 

25 mai 2020 às 18:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Victoria Nogueira, Eduardo Santa Clara, Stella Miranda e Hariton Nathanailidis
Victoria Nogueira, Eduardo Santa Clara, Stella Miranda e Hariton Nathanailidis Crédito: Mônica Zorzanelli
Foi muito prestigiada (das varandas e janelas) a live solidária produzida pela cerimonialista Stella Miranda na última sexta-feira (22),  na cobertura no Barro Vermelho. Com a direção de Hariton Nathanailidis, a live contou com a participação do tenor Eduardo Santa Clara e da soprano Victoria Nogueira. A live arrecadou fundos para  os músicos da Sonatha, dirigida por Hariton, que está com dificuldades de trabalho neste momento de pandemia. A cerimonialista realizou sua primeira live, em 15 de abril, para animar os vizinhos e já prepara  uma terceira edição, em parceria com Hariton. 
Victoria Nogueira, Ana Paula Castro e Stella Miranda
Victoria Nogueira, Ana Paula Castro e Stella Miranda Crédito: Mônica Zorzanelli
Hariton Nathanailidis
Hariton Nathanailidis Crédito: Mônica Zorzanelli
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? pelos que estão sofrendo de todas as formas ???♥️

Uma publicação compartilhada por Stella Miranda Bernardino (@stellamiranda) em

Eduardo Santa Clara
Eduardo Santa Clara Crédito: Mônica Zorzanelli
Zeller Bernardino
Zeller Bernardino e Álvaro Tourinho Crédito: Mônica Zorzanelli
Victoria Nogueira, soprano
Victoria Nogueira, soprano Crédito: Mônica Zorzanelli

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