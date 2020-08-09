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Renata Rasseli

Fotos: celebre o Dia dos Pais ao lado de quem você ama

A  coluna RR preparou um ensaio de pais e filhos para comemorar a data neste domingo (9 de agosto)

Públicado em 

09 ago 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

O cirurgião plástico Ariosto Santos com os filhos Ariosto Neto e Arthur Santos
O cirurgião plástico Ariosto Santos com os filhos Ariosto Neto e Arthur Santos Crédito: Cloves Louzada
Hoje é dia do paizão! Para marcar o Dia dos Pais, a coluna RR preparou uma coleção de fotos dos homenageados com seus filhos. E ao que tudo indica essa será a primeira data especial da quarentena que vai permitir encontros presenciais, mesmo que à distância, sem abraço, sem beijo, sem aperto de mão, mas com muito carinho. Então, aproveitem o dia e se cuidem. 
Dia dos Pais: Getulio Azevedo e a filha Ana Luiza
Dia dos Pais: Getulio Azevedo e a filha Ana Luiza Crédito: Divulgação

ORIGEM DA DATA

No Brasil, o Dia dos Pais é comemorado no segundo domingo do mês de agosto. A data escolhida foi o dia de São Joaquim, pai da Virgem Maria, sendo festejada pela primeira vez no dia 16 de agosto de 1953.
Dia dos Pais: Cesar Neto, Cesinha Saade e Isabela
Dia dos Pais: Cesar Neto, Cesinha Saade e Isabela Crédito: Divulgação

Hoje é dia de celebrar o Dia dos Pais

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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