Fotos: celebre o Dia dos Pais ao lado de quem você ama

Hoje é dia do paizão! Para marcar o Dia dos Pais, a coluna RR preparou uma coleção de fotos dos homenageados com seus filhos. E ao que tudo indica essa será a primeira data especial da quarentena que vai permitir encontros presenciais, mesmo que à distância, sem abraço, sem beijo, sem aperto de mão, mas com muito carinho. Então, aproveitem o dia e se cuidem.
ORIGEM DA DATA
No Brasil, o Dia dos Pais é comemorado no segundo domingo do mês de agosto. A data escolhida foi o dia de São Joaquim, pai da Virgem Maria, sendo festejada pela primeira vez no dia 16 de agosto de 1953.