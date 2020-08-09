Fotos: celebre o Dia dos Pais ao lado de quem você ama

Hoje é dia do paizão! Para marcar o Dia dos Pais, a coluna RR preparou uma coleção de fotos dos homenageados com seus filhos. E ao que tudo indica essa será a primeira data especial da quarentena que vai permitir encontros presenciais, mesmo que à distância, sem abraço, sem beijo, sem aperto de mão, mas com muito carinho. Então, aproveitem o dia e se cuidem.