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Renata Rasseli

FOTOS: confira a galeria especial em homenagem ao Dia dos Pais 2021

10 pais queridos de RR posam ao lado de seus filhos para comemorar o domingo dedicado a eles

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 02:05

Públicado em 

08 ago 2021 às 02:05
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Felipe, Claudio Rezende, Marilia, Milla e Arthur Rezende
Claudio Rezende e os filhos Felipe, Marilia, Milla e Arthur Rezende Crédito: Mônica Zorzanelli
Seu Estevão teve a graça de celebrar a chegada dos seus 100 anos ao lado da família neste mês. Bruno venceu a Covid enquanto o Artur estava a caminho para fazer companhia a Manoela. Eduardo também se curou da Covid e logo em seguida chegou a Sofia chegou para alegrar a família e o vovô Guilherme, que também venceu doença. O Rodrigo estreia no time de pais e vai comemorar o seu primeiro dia ao lado do Valentim.
Esses e outros queridos de RR fazem parte deste ensaio especial em homenagem ao Dia dos Pais 2021. Confira os cliques (mais que perfeitos) de  Mônica Zorzanelli e aproveitem o dia com o seu paizão. 
Eduardo Cadete Gazzinelli, Helena e Sofia
Eduardo Cadete Gazzinelli e as filhas Helena e Sofia Crédito: Mônica Zorzanelli
Bruno Bourguignon, Manoela e Artur
Bruno Bourguignon e os filhos Manoela e Artur Crédito: Mônica Zorzanelli
Rodrigo Antunes Cordeiro e Valentin Pim
Rodrigo Antunes Cordeiro e o filho Valentin Pim Crédito: Mônica Zorzanelli
João Bosco, Julia Helena, Nicolau, Dora, Filhinha e Estevão Covre
João Bosco, Julia Helena, Nicolau, Dora, Filhinha e Estevão Covre Crédito: Mônica Zorzanelli
Maria e Frank Brown
Maria e Frank Brown Crédito: Mônica Zorzanelli
Chico, Pablo, Pedro e Alice Lins
Chico Lins, o filho Pablo e os netinhos Pedro e Alice Lins Crédito: Mônica Zorzanelli
Andrea, João e Mariana Andrade
Andrea Andrade, seu João Andrade e Mariana Andrade Crédito: Mônica Zorzanelli
Rowena, Flavio e Davi Duccini
 Flavio Duccini e os filhos Rowena e Davi Crédito: Mônica Zorzanelli
Matheus- Daniel e Gabriel de Castro
Matheus, Daniel e Gabriel de Castro Crédito: Mônica Zorzanelli

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