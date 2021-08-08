FOTOS: confira a galeria especial em homenagem ao Dia dos Pais 2021

Seu Estevão teve a graça de celebrar a chegada dos seus 100 anos ao lado da família neste mês. Bruno venceu a Covid enquanto o Artur estava a caminho para fazer companhia a Manoela. Eduardo também se curou da Covid e logo em seguida chegou a Sofia chegou para alegrar a família e o vovô Guilherme, que também venceu doença. O Rodrigo estreia no time de pais e vai comemorar o seu primeiro dia ao lado do Valentim.