Diretor de museu do ES participa de debate sobre museus ferroviários

Ronaldo Barbosa, artista e designer Crédito: Divulgação

O diretor do Museu Vale, Ronaldo Barbosa, participa nesta quinta-feira (28), do debate virtual #museudotremLIVE, organizado pelo Museu do Trem de São Leopoldo, do Rio Grande do Sul. O objetivo é reunir representantes de diferentes espaços de memória para falar sobre a importância da preservação da história das ferrovias no país.

Ronaldo vai falar sobre o extenso acervo do Museu Vale, que conta a história da centenária Estrada de Ferro Vitória a Minas, sobre as atividades de arte-educação e sobre as exposições de arte contemporânea, que já se tornaram referência no setor.

ANIVERSÁRIO

Maria Izabel Braga Ferlin, a aniversariante Manuela e Geraldo Cola: celebrando 5 anos com a pocket party "Vampirina" Crédito: Giliana Meletti Fotografia

CONFORTO EM CASA

Jader Almeida, designer Crédito: Divulgação

A convite da empresária Carmem Dolores, o designer renomado Jader Almeida vai falar sobre conforto em live para a Stampa. A conversa online será nesta terça-feira (26), às 18h. Natural de Santa Catarina e formado em arquitetura, com peças premiadas nos principais concursos nacionais e internacionais de design, Jader Almeida conquista cada vez maior destaque e segue aprimorando seu trabalho com a participação em feiras, exposições, visitas técnicas e cursos em diversos países. “Busco a racionalidade, a geometria simples, em formas puras com estética atemporal. Busco criar produtos com valores duráveis. Abordar a herança dos mestres, mas com o olhar para frente, pensando que as escolhas de hoje serão o reflexo do amanhã”, disse.

LÍDERES DO AMANHÃ

O empresário Buffon Junior, foi eleito, na última quarta- feira (20/5), o presidente do Conselho de Governança do Instituto Líderes do Amanhã. A reunião aconteceu virtualmente. O Instituto visa ser referência na formação de Jovens líderes empresarias.

PREVENIR É O MELHOR REMÉDIO

Márcia Rocha atua com Medicina Preventiva e participa de uma live promovida pela farmacêutica Raigna Vasconcelos, da Farmácia Alquimia. Será no dia 26, às 16h, no @raignav. Em pauta, as “Atividades físicas e os impactos sobre saúde hormonal e emagrecimento”.

PARTY VIRTUAL

Fernanda Prates decidiu inovar mais uma vez. Ela vai promover sua primeira party virtual, dia 5, às 20h, em plataforma exclusiva. “Será uma noite para sairmos da rotina que estamos passando. Espero levar alegria, além de proporcionar algumas horas de entretenimento. Essa é a minha missão”, revelou ela.

DESAPEGUE