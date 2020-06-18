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Renata Rasseli

Capixabas apresentam estudo sobre casa pós-pandemia em congresso

Angelita Scárdua e Carol Scolforo, do projeto Hestia, vão falar sobre tendências da casa após a pandemia, no CONAD 2020, o maior congresso de Design de Interiores da América Latina, no próximo dia 25

Públicado em 

18 jun 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Angelita Scárdua e Carol Scolforo
Angelita Scárdua e Carol Scolforo Crédito: Divulgação
O Projeto Hestia, criado pela psicóloga Angelita Scárdua e pela jornalista Carol Scolforo, preparou um relatório de tendências sobre o que muda na relação à casa no pós-pandemia da Covid-19, que será apresentado no próximo dia 25 de junho,  no CONAD 2020, o maior congresso de design de interiores da América Latina. O evento, reunirá em plataforma virtual,  nomes como o do filósofo Luiz Felipe Pondé e do designer de Hong Kong Gary Chang, para discutir as tendências para a casa na pós-pandemia e o que muda na relação do design de interiores com os clientes em função do momento.
"A casa volta a se tornar o centro de nossas vidas", diz o relatório do Hestia, que se baseia em dados,  observações da História e em uma análise multidisciplinar do comportamento humano.  "Acreditamos que 2020 marca o fim da era da modernidade líquida. A casa passa a ser nosso mundo. Somos convocados como moradores a ter uma relação mais profunda com o lar", diz o estudo. 
O projeto Hestia é uma  plataforma de conteúdos sobre a relação entre os espaços construídos e o bem-estar físico e emocional. O  trabalho envolve pesquisa, produção de conteúdo, palestras, workshops, cursos, consultoria para profissionais de Design e Arquitetura e outros. A proposta é fundamentada em estudos no campo das Neurociências e das Psicologias da Felicidade, Analítica, Evolutiva e Ambiental.

QUARENTENA SEM FOME

Projeto Quintal Social
Projeto Quintal Social Crédito: divulgação
Em tempos de isolamento social, a solidariedade tomou conta da cidade. O projeto Quintal Social, idealizado por Flávia Buaiz, Isabella Forzza, Lorena Brettas, Maria Rita Rebouças, Paula Pretti e Débora Tassis, vem proporcionando uma Quarentena Sem Fome para moradores de rua e desempregados. Diariamente, são entregues 50 a 60 marmitas e lanches pelas ruas de Vitória. Tudo feito por voluntários com muito carinho, como A designer Carol Neves. Quem puder entrar nessa corrente que distribui, além das refeições, cestas básicas, material de higiene, cobertores, pode fazer sua doação pelo Picpay @projetoquintalsocial e acompanhar as ações pelo Instagram do projeto. 

DOE ESPERANÇA

Os empresários Mateus Carvalho, Marcio Ribeiro, Pedro Paulo Moyses e Thiago Garcia comemoram o sucesso da live Doe Esperança, que uniu entretenimento e solidariedade em uma transmissão de mais de 15 horas. As doações atingiram a marca aproximada de 33 mil reais, entre valores monetários e itens como máscaras, alimentos, roupas, material de limpeza, ração e outros. As arrecadações foram encaminhadas para instituições como Afecc, Lar dos Idosos, Acacci, CUFA, Banco de Alimentos da Prefeitura de Vitória e a ONG Vira Lata Vira Luxo.

PROCESSOS SELETIVOS EM UNIVERSIDADES DO INTERIOR

Dados do setor de intercâmbio têm mostrado que o interesse de brasileiros por cursos superiores no exterior tem aumentado nos últimos anos. Por isso, o Centro Educacional Leonardo Da Vinci implantou um núcleo de orientação aos alunos sobre processos seletivos em universidades do exterior, intitulado University Connection. De acordo com o coordenador de Línguas Estrangeiras da escola, Cristiano Carvalho, o objetivo é ampliar ainda mais o trabalho que vem sendo feito há anos pelo Da Vinci. “Nos últimos seis anos, registramos 110 aprovações de alunos nossos em universidade de fora. Queremos agora fornecer de forma ainda mais aprofundada as orientações necessárias para que os estudantes e suas famílias se preparem, façam boas escolhas e tenham sucesso na continuidade da vida acadêmica”, comenta. O University Connection oferece também uma plataforma on-line com conteúdos diversos sobre estudos no exterior. A iniciativa é oferecida de forma gratuita a todos os alunos do Da Vinci.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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