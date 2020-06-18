Capixabas apresentam estudo sobre casa pós-pandemia em congresso

Angelita Scárdua e Carol Scolforo Crédito: Divulgação

O Projeto Hestia, criado pela psicóloga Angelita Scárdua e pela jornalista Carol Scolforo, preparou um relatório de tendências sobre o que muda na relação à casa no pós-pandemia da Covid-19, que será apresentado no próximo dia 25 de junho, no CONAD 2020, o maior congresso de design de interiores da América Latina. O evento, reunirá em plataforma virtual, nomes como o do filósofo Luiz Felipe Pondé e do designer de Hong Kong Gary Chang, para discutir as tendências para a casa na pós-pandemia e o que muda na relação do design de interiores com os clientes em função do momento.

"A casa volta a se tornar o centro de nossas vidas", diz o relatório do Hestia, que se baseia em dados, observações da História e em uma análise multidisciplinar do comportamento humano. "Acreditamos que 2020 marca o fim da era da modernidade líquida. A casa passa a ser nosso mundo. Somos convocados como moradores a ter uma relação mais profunda com o lar", diz o estudo.

O projeto Hestia é uma plataforma de conteúdos sobre a relação entre os espaços construídos e o bem-estar físico e emocional. O trabalho envolve pesquisa, produção de conteúdo, palestras, workshops, cursos, consultoria para profissionais de Design e Arquitetura e outros. A proposta é fundamentada em estudos no campo das Neurociências e das Psicologias da Felicidade, Analítica, Evolutiva e Ambiental.

QUARENTENA SEM FOME

Projeto Quintal Social Crédito: divulgação

Em tempos de isolamento social, a solidariedade tomou conta da cidade. O projeto Quintal Social, idealizado por Flávia Buaiz, Isabella Forzza, Lorena Brettas, Maria Rita Rebouças, Paula Pretti e Débora Tassis, vem proporcionando uma Quarentena Sem Fome para moradores de rua e desempregados. Diariamente, são entregues 50 a 60 marmitas e lanches pelas ruas de Vitória. Tudo feito por voluntários com muito carinho, como A designer Carol Neves. Quem puder entrar nessa corrente que distribui, além das refeições, cestas básicas, material de higiene, cobertores, pode fazer sua doação pelo Picpay @projetoquintalsocial e acompanhar as ações pelo Instagram do projeto.

DOE ESPERANÇA

Os empresários Mateus Carvalho, Marcio Ribeiro, Pedro Paulo Moyses e Thiago Garcia comemoram o sucesso da live Doe Esperança, que uniu entretenimento e solidariedade em uma transmissão de mais de 15 horas. As doações atingiram a marca aproximada de 33 mil reais, entre valores monetários e itens como máscaras, alimentos, roupas, material de limpeza, ração e outros. As arrecadações foram encaminhadas para instituições como Afecc, Lar dos Idosos, Acacci, CUFA, Banco de Alimentos da Prefeitura de Vitória e a ONG Vira Lata Vira Luxo.

PROCESSOS SELETIVOS EM UNIVERSIDADES DO INTERIOR