Marca capixaba inaugura duas novas lojas em meio à pandemia

Igor Sousa e Rafael Miranda Crédito: Divulgação

Igor Sousa e Rafael Miranda acabam de inaugurar uma nova unidade Origens, no Shopping Vitória. A marca capixaba queridinha de quem valoriza a cultura local completa 10 anos neste ano, e não para de crescer. Ao todo, já são cinco lojas físicas na Grande Vitória e um e-commerce com vendas para todo Brasil, além de novos projetos que sairão do forno até o final do ano.

ANIVERSÁRIO

Lurdinha Perovano celebrou seus 41 anos em casa Crédito: Divulgação

LIVE CAPIXABA

Alemão do Forró Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O cantor capixaba Alemão do Forró será uma das atrações da #LiveMorarBem, um show de solidariedade e música realizado pela Morar Construtora no próximo sábado (20). Durante a live, cestas básicas serão arrecadadas para serem distribuídas a projetos da Arquidiocese de Vitória, Instituto Ponte, associações de moradores de bairros com condomínios Morar e Apae de Vitória.

Além da música e da solidariedade, a #LiveMorarBem conta ainda com o influencer Wallace Aranha ensinando deliciosas receitas, o humor de Tonho dos Couros e atrações infantis com a Cora, anfitriã da Morar, recebendo os Macakids. O evento acontece a partir das 10h com transmissão no canal do Youtube da Morar

DIA INTERNACIONAL DA IOGA

Bia Gáudio comanda o bate-papo nutricional “Mindfull eating” na manhã de sábado (20). O convite foi feito por Flávia Monjardim, que promove essa ação dentro de um evento online maior, com outras programações como aulas de Ioga, para arrecadar fundos para os refugiados. A ocasião também vai celebrar o Dia Internacional do ioga, comemorado domingo (21).

EXAGERADO EM CASA 2

O empresário Victor de Castro e sua equipe estão a mil com os preparativos do “Exagerado em Casa - versão 2.0”, atendendo a pedidos dos empresários que ainda estão passando por dificuldades neste momento de isolamento, e para a alegria do público, que pode comprar on-line. A 2ª edição acontecerá de 15 a 19 de julho.

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