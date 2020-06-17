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Renata Rasseli

Marca capixaba inaugura duas novas lojas em meio à pandemia

A Origens, que completa 10 anos em 2020, abriu novas lojas no Shopping Vitória e Shopping Vila Velha

Públicado em 

17 jun 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Igor Sousa e Rafael Miranda
Igor Sousa e Rafael Miranda Crédito: Divulgação
Igor Sousa e Rafael Miranda acabam de inaugurar uma nova unidade Origens, no Shopping Vitória. A marca capixaba queridinha de quem valoriza a cultura local completa 10 anos neste ano, e não para de crescer. Ao todo, já são cinco lojas físicas na Grande Vitória e um e-commerce com vendas para todo Brasil, além de novos projetos que sairão do forno até o final do ano.

ANIVERSÁRIO

Lurdinha Perovano comemorou, em casa, seus 4.1
Lurdinha Perovano celebrou seus 41 anos em casa Crédito: Divulgação

LIVE CAPIXABA

A apresentação da Live Junina do Alemão do Forró foi sucesso nas telas da TV Gazeta
 Alemão do Forró Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O cantor capixaba Alemão do Forró será uma das atrações da #LiveMorarBem, um show de solidariedade e música realizado pela Morar Construtora no próximo sábado (20). Durante a live, cestas básicas serão arrecadadas para serem distribuídas a projetos da Arquidiocese de Vitória, Instituto Ponte, associações de moradores de bairros com condomínios Morar e Apae de Vitória.
Além da música e da solidariedade, a #LiveMorarBem conta ainda com o influencer Wallace Aranha ensinando deliciosas receitas, o humor de Tonho dos Couros e atrações infantis com a Cora, anfitriã da Morar, recebendo os Macakids. O evento acontece a partir das 10h com transmissão no canal do Youtube da Morar

DIA INTERNACIONAL DA IOGA

Bia Gáudio comanda o bate-papo nutricional “Mindfull eating” na manhã de sábado (20). O convite foi feito por Flávia Monjardim, que promove essa ação dentro de um evento online maior, com outras programações como aulas de Ioga, para arrecadar fundos para os refugiados. A ocasião também vai celebrar o Dia Internacional do ioga, comemorado domingo (21).

EXAGERADO EM CASA 2

O empresário Victor de Castro e sua equipe estão a mil com os preparativos do “Exagerado em Casa - versão 2.0”, atendendo a pedidos dos empresários que ainda estão passando por dificuldades neste momento de isolamento, e para a alegria do público, que pode comprar on-line. A 2ª edição acontecerá de 15 a 19 de julho.

LIVE NO IAB

O Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento do Espírito Santo (IAB-ES) convida para assistir a live "Honorários e Serviços: Precificação e atuação profissional", com a participação dos arquitetos e urbanistas Greg Repsold e Max Mello, nesta quinta-feira (18), às 16h30, no Instagram, pelo perfil: @iabes.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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