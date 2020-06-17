Rede Gazeta premiará marcas mais lembradas no dia 31 de julho

Diante da pandemia do coronavírus, o lançamento do 28º Recall de Marcas da Rede Gazeta, na última terça-feira (16) foi resultado de um grande trabalho de reinvenção e transformação de uma das premiações mais consagradas do Estado.
Com apresentação da jornalista Luanna Esteves, o evento virtual contou com palestra do CEO da Artplan no Rio e em São Paulo, Antonio Fadiga, e foi acompanhado por mais de 1200 representantes do mercado capixaba. O público pode conferir os destaques e as novidades do que vem por aí na página especial da premiação no site A Gazeta: www.agazeta.com.br/recall. A cerimônia de premiação está marcada para 31 de julho.