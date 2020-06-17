Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

Rede Gazeta premiará marcas mais lembradas no dia 31 de julho

O 28° Recall de Marcas da Rede Gazeta foi lançado nesta terça-feira (16), em evento virtual, com palestra de Antonio Fadiga

Públicado em 

17 jun 2020 às 09:50
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Luanna Esteves e Márcio Chagas
Luanna Esteves e Márcio Chagas Crédito: Adessandro Reis
Diante da pandemia do coronavírus, o lançamento do 28º Recall de Marcas da Rede Gazeta, na última terça-feira (16) foi resultado de um grande trabalho de reinvenção e transformação de uma das premiações mais consagradas do Estado.
Luanna Esteves
Luanna Esteves Crédito: Adessandro Reis
Com apresentação da jornalista Luanna Esteves, o evento virtual contou com palestra do CEO da Artplan no Rio e em São Paulo, Antonio Fadiga, e foi acompanhado por mais de 1200 representantes do mercado capixaba. O público pode conferir os destaques e as novidades do que vem por aí na página especial da premiação no site A Gazeta: www.agazeta.com.br/recall. A cerimônia de premiação está marcada para 31 de julho.

Veja Também

Acompanhe aqui o lançamento do Recall de Marcas 2020

Rede Gazeta vai debater propósito da marca em lançamento virtual do Recall 2020

Rede Gazeta lança o Recall de Marcas 2020 em evento virtual

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

A Gazeta Rede Gazeta Recall de Marcas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Um ataque cirúrgico contra facção criminosa no ES
Editais e Avisos - 15/04/2026
Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados