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Renata Rasseli

Arquiteta do ES doa peça de Zanine Caldas para leilão solidário

O leilão, que faz parte campanha nacional Juntos Somos+ Arq, visa arrecadar doações de cestas básicas e produtos de higiene para vítimas da pandemia

Públicado em 

12 mai 2020 às 17:16
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Revisteiro Nini, criação do arquiteto Zanine Caldas
Revisteiro Nini, criação do arquiteto Zanine Caldas Crédito: Divulgação
A arquiteta Rita Rocio Tristão acaba de doar uma peça do famoso Zanine Caldas para o leilão solidário nacional da campanha Juntos Somos+ Arq. O leilão visa arrecadar doações de cestas básicas para vítimas da pandemia do coronavírus.  A peça foi criada nos anos 50 por Zanine Caldas, o mestre da madeira, para a Móveis Artísticos Z, e foi reeditado em 2016 com o nome de Revisteiro Nini, apelido do filho caçula do arquiteto, o designer Zanini (Nini) de Zanine. 
A campanha começou com um grupo de arquitetas do Rio, liderados por Paloma Yamagata e Carol Freitas , e logo ganhou força em todo Brasil. A arquiteta capixaba Juliana Vervloet do Amaral foi convidada para ser a embaixadora no ES . Junto com sua sócia Roberta Toledo, Juliana convidou a arquiteta Daniela Caser (vice-presidente do IAB) e a designer Georgia Mendonça (ex presidente da ABD) para alancar a corrente do bem no nosso Estado. As informações sobre o leilão estão no Instagram @juntossomosmais.arq

PANDEMIA E NEGROS

Nesta quarta, dia 13 de maio, data em que se comemora a abolição da escravatura, os dados sobre Covid-19 e negros são preocupantes: segundo o Ministério da Saúde, pretos e pardos chegam a um em cada três mortos por coronavírus. Os casos podem estar ligados à desigualdade social e doenças associadas.
No Espírito Santo, empresas como a Ambiental Serra e Ambiental Vila Velha desenvolvem um programa para tentar mudar a realidade dos negros no ambiente de trabalho, o Respeito dá o Tom. A iniciativa, liderada por Justino Brunelli, continua sendo desenvolvida em tempos de pandemia. Na última semana, empregados da concessionária de saneamento básico que atua na Serra e em Vila Velha participaram de uma videoconferência com Heloísa Costa, consultora do Instituto Identidades do Brasil. No encontro virtual, os profissionais refletiram sobre racismo estrutural no país e em como cada um pode adotar atitudes simples em tempos de pandemia para contribuir com a prevenção da doença entre os negros.

REINVENÇÕES CORPORATIVAS

Tem sido rápida a adaptação das empresas capixabas ao novo normal decorrente da pandemia. A VTO, especializada no planejamento, desenvolvimento e implantação de loteamentos empresariais, já começa a produzir num padrão bastante diferente dos anteriores no desenvolvimento de novos trabalhos.
Segundo Alexandre Schubert, diretor da VTO, um de seus mais recentes clientes confirma a tendência onde as relações virtuais superam todas as fronteiras.
Trata-se de uma empresa do ramo automotivo italiana que, em joint venture com uma japonesa do mesmo segmento, mantém escritório em Belo Horizonte. A VTO, sediada em Vitória, está desenvolvendo o projeto com parceiros em São Paulo para desenvolvimento do novo negócio que implantarão num dos loteamentos do grupo capixaba, localizado em Igarassu, Recife. 100% das conversas entre empresários e prestadores de serviço foram feitas, até agora, via videoconferências.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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