Arquiteta do ES doa peça de Zanine Caldas para leilão solidário

Revisteiro Nini, criação do arquiteto Zanine Caldas Crédito: Divulgação

Rita Rocio Tristão acaba de doar uma peça do famoso Zanine Caldas para o Zanine Caldas, o mestre da madeira, para a Móveis Artísticos Z, e foi reeditado em 2016 com o nome de Revisteiro Nini, apelido do filho caçula do arquiteto, o designer Zanini (Nini) de Zanine. A arquitetaacaba de doar uma peça do famosopara o leilão solidário nacional da campanha Juntos Somos+ Arq. O leilão visa arrecadar doações de cestas básicas para vítimas da pandemia do coronavírus. A peça foi criada nos anos 50 por, o mestre da madeira, para a Móveis Artísticos Z, e foi reeditado em 2016 com o nome de Revisteiro Nini, apelido do filho caçula do arquiteto, o designer Zanini (Nini) de Zanine.

A campanha começou com um grupo de arquitetas do Rio, liderados por Paloma Yamagata e Carol Freitas , e logo ganhou força em todo Brasil. A arquiteta capixaba Juliana Vervloet do Amaral foi convidada para ser a embaixadora no ES . Junto com sua sócia Roberta Toledo, Juliana convidou a arquiteta Daniela Caser (vice-presidente do IAB) e a designer Georgia Mendonça (ex presidente da ABD) para alancar a corrente do bem no nosso Estado. As informações sobre o leilão estão no Instagram @juntossomosmais.arq

PANDEMIA E NEGROS

Nesta quarta, dia 13 de maio, data em que se comemora a abolição da escravatura, os dados sobre Covid-19 e negros são preocupantes: segundo o Ministério da Saúde, pretos e pardos chegam a um em cada três mortos por coronavírus. Os casos podem estar ligados à desigualdade social e doenças associadas.

No Espírito Santo, empresas como a Ambiental Serra e Ambiental Vila Velha desenvolvem um programa para tentar mudar a realidade dos negros no ambiente de trabalho, o Respeito dá o Tom. A iniciativa, liderada por Justino Brunelli, continua sendo desenvolvida em tempos de pandemia. Na última semana, empregados da concessionária de saneamento básico que atua na Serra e em Vila Velha participaram de uma videoconferência com Heloísa Costa, consultora do Instituto Identidades do Brasil. No encontro virtual, os profissionais refletiram sobre racismo estrutural no país e em como cada um pode adotar atitudes simples em tempos de pandemia para contribuir com a prevenção da doença entre os negros.

REINVENÇÕES CORPORATIVAS

Tem sido rápida a adaptação das empresas capixabas ao novo normal decorrente da pandemia. A VTO, especializada no planejamento, desenvolvimento e implantação de loteamentos empresariais, já começa a produzir num padrão bastante diferente dos anteriores no desenvolvimento de novos trabalhos.

Segundo Alexandre Schubert, diretor da VTO, um de seus mais recentes clientes confirma a tendência onde as relações virtuais superam todas as fronteiras.