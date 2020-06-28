Academia Espírito-Santense de Letras vai lançar 1ª antologia online

Alunos dos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental do Centro Educacional Leonardo Da Vinci estão usando toda criatividade para expressar como enxergam o momento atual de suas vidas. A partir de uma proposta da disciplina de Arte, os estudantes produziram releituras vivas de obras famosas estudadas por eles. De acordo com o coordenador Alexandre Zanotelli, a ideia foi sair do “concreto-pesado” e alcançar o “imaginário-leve”. “A proposta pedagógica da escola sempre valorizou a Arte e, neste momento, ela serve ainda mais de alento para nossas vivências. Permite-nos olhar para dentro, consolidando o sentimento do momento”, explica. O resultado são surpreendentes Monalisas, Abaporus, Moças com Brinco de Pérola, Mestiços, Fridas Kahlo, Os Filhos do Homem, Damas com Arminho, entre outros.