Academia Espírito-Santense de Letras vai lançar 1ª antologia online

Em função da pandemia do novo coronavírus, a Academia Espírito-Santense de Letras publicará, pela primeira vez, uma antologia online.
Intitulado “Torta Capixaba III”, o livro eletrônico reunirá contos, crônicas e poesias sobre a cultura, história, arte, turismo e outros temas afins relacionados ao Espírito Santo.
O edital de convocação, restrito à participação dos acadêmicos da AEL, foi divulgado no último dia 15 de junho, pela presidente da Academia Espírito-Santense de Letras, Ester Abreu.
A organização desta antologia é do Conselho Editorial da Academia Espírito-Santense de Letras, responsável pela avaliação dos textos, que devem ser remetidos até o dia 20 de agosto, para o e-mail [email protected].
Os textos aprovados serão publicados no formato livro eletrônico, em PDF, no site da instituição (www.ael.org.br ), como uma prévia para comemoração do centenário da Academia Espírito-santense de Letras, em 2021.
FAMÍLIA
RELEITURAS VIVAS
Alunos dos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental do Centro Educacional Leonardo Da Vinci estão usando toda criatividade para expressar como enxergam o momento atual de suas vidas. A partir de uma proposta da disciplina de Arte, os estudantes produziram releituras vivas de obras famosas estudadas por eles. De acordo com o coordenador Alexandre Zanotelli, a ideia foi sair do “concreto-pesado” e alcançar o “imaginário-leve”. “A proposta pedagógica da escola sempre valorizou a Arte e, neste momento, ela serve ainda mais de alento para nossas vivências. Permite-nos olhar para dentro, consolidando o sentimento do momento”, explica. O resultado são surpreendentes Monalisas, Abaporus, Moças com Brinco de Pérola, Mestiços, Fridas Kahlo, Os Filhos do Homem, Damas com Arminho, entre outros.