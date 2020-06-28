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Renata Rasseli

Academia Espírito-Santense de Letras vai lançar 1ª antologia online

Intitulado “Torta Capixaba III”, o livro eletrônico reunirá contos, crônicas e poesias sobre a cultura, história, arte e turismo do ES

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 05:00

Públicado em 

28 jun 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Academia Espírito-Santense de Letras
Academia Espírito-Santense de Letras Crédito: Edson Chagas
Em função da pandemia do novo coronavírus, a Academia Espírito-Santense de Letras publicará, pela primeira vez, uma antologia online.
Intitulado “Torta Capixaba III”, o livro eletrônico reunirá contos, crônicas e poesias sobre a cultura, história, arte, turismo e outros temas afins relacionados ao Espírito Santo.
O edital de convocação, restrito à participação dos acadêmicos da AEL, foi divulgado no último dia 15 de junho, pela presidente da Academia Espírito-Santense de Letras, Ester Abreu.
A organização desta antologia é do Conselho Editorial da Academia Espírito-Santense de Letras, responsável pela avaliação dos textos, que devem ser remetidos até o dia 20 de agosto, para o e-mail [email protected].
Os textos aprovados serão publicados no formato livro eletrônico, em PDF, no site da instituição (www.ael.org.br ), como uma prévia para comemoração do centenário da Academia Espírito-santense de Letras, em 2021.

FAMÍLIA

Idalécio Santos Araújo - Helena Almeida Araújo- Simone Souza Mario de Almeida -Eduarda Almeida Araújo
Idalécio Santos Araújo,  Helena Almeida Araújo,  Simone Souza Mario de Almeida e Eduarda Almeida Araújo Crédito: Mônica Zorzanelli

RELEITURAS VIVAS

Releitura vivas de obra famosa estudadas pela aluna Luiza de Freitas do Centro Educacional Leonardo Da Vinci
Releitura viva de obra famosa estudada pela aluna Luiza de Freitas do Centro Educacional Leonardo Da Vinci Crédito: Divulgação
Alunos dos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental do Centro Educacional Leonardo Da Vinci estão usando toda criatividade para expressar como enxergam o momento atual de suas vidas. A partir de uma proposta da disciplina de Arte, os estudantes produziram releituras vivas de obras famosas estudadas por eles. De acordo com o coordenador Alexandre Zanotelli, a ideia foi sair do “concreto-pesado” e alcançar o “imaginário-leve”. “A proposta pedagógica da escola sempre valorizou a Arte e, neste momento, ela serve ainda mais de alento para nossas vivências. Permite-nos olhar para dentro, consolidando o sentimento do momento”, explica. O resultado são surpreendentes Monalisas, Abaporus, Moças com Brinco de Pérola, Mestiços, Fridas Kahlo, Os Filhos do Homem, Damas com Arminho, entre outros.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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