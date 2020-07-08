Um mea-culpa diante da reprodução de padrões na sociedade

Gravidez é sempre uma das primeiras coisas associadas às mulheres Crédito: Pixabay

Dia desses, estava eu passeando pelo Twitter quando vi a deputada federal Sâmia Bonfim anunciando: “Ainda hoje, vou contar pra vocês uma grande notícia”. Choveram comentários presumindo que ela estaria grávida. Nada disso. A notícia foi o lançamento de sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. No mesmo dia, meu celular apita com uma mensagem de uma amiga dizendo que tinha uma coisa pra me contar e na hora eu respondi: “você tá grávida!”. Dito e feito. E, no meu caso, ou melhor, da minha amiga, era isso mesmo: ela está grávida.

Que coincidência. Fiquei muito feliz pela minha amiga e já conto as horas pra ver o rostinho da criança. Por outro lado, esses dois fatos me fizeram refletir nesses dias sobre como eu e tantas outras pessoas que estamos diariamente tentando desconstruir padrões pré-estabelecidos, que nos apresentamos como progressistas e que lutamos para romper com papeis socialmente construídos, acabamos por reproduzir arquétipos.

A maternidade é associada à mulher como a primeira “função”, como o “destino” inevitável, especialmente quando nos deparamos com mulheres em relacionamentos estáveis e/ou casadas. Quando essas mulheres nos dizem que têm novidade para contar, a primeira ideia que nos vem à mente é a gravidez. Nos dois casos tratados acima não pensamos em avanço de carreira no trabalho ou no lançamento de pré-candidatura, como no caso da Sâmia, ainda que este assunto esteja tão em voga já que estamos em período de pré-campanha.

Por isso, faço aqui meu mea-culpa. Não estou imune à reprodução de estereótipos, por mais engajada que eu seja. Infelizmente não. Para a minha amiga não foi ofensa nenhuma; pelo contrário, trocamos áudios, mensagens e ficamos de marcar uma videochamada para ela me contar como tem sido esse momento desde a descoberta. Acredito que para a Sâmia também não, afinal ela tuitou logo depois achando graça da torcida pela gravidez, mas informando que “ainda não”.

Só que para uma parcela enorme de mulheres, essa associação é muito cruel, já que muitas portas são fechadas para elas em razão da maternidade, muita violência é praticada contra elas e muitas dessas mulheres são expostas a situações de vulnerabilidade social.