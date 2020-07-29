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Para entreter e refletir

Filmes e série com protagonistas 'fora dos padrões'

Preparei uma lista de série e filmes com mulheres protagonistas. E histórias que irão te inspirar, divertir, além de fazer refletir sobre amor-próprio e autoestima

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 17:10

Públicado em 

29 jul 2020 às 17:10
Rayane Souza

Colunista

Rayane Souza

Cena do Filme Sexy por acidente
No filme 'Sexy por acidente' a protagonista busca ser uma mulher linda, magra e bem-sucedida.  Crédito: Divulgação
Vou falar de conteúdo leve essa semana. Um pouco de entretenimento com informação também é válido para que a gente reflita. Já abordamos por aqui como o padrão estético está presente em todas as áreas de atuação e como a televisão sempre influenciou a concepção de beleza dentro de perfis inatingíveis. 
Então preparei uma lista de série e filmes que contam com mulheres protagonistas “fora dos padrões”. E histórias que irão te inspirar, divertir, além de fazer refletir sobre amor-próprio e autoestima.

Sexy por acidente (Filme)

O filme é estrelado pela atriz e comediante Amy Schumer, uma mulher que “foge” dos padrões esperados pela sociedade, e que luta a vida inteira pra alcançar seus objetivo de ser uma mulher linda, magra e bem-sucedida. Mas a personagem sofre um acidente capaz de mudar todas as suas percepções sobre a vida e sobre si! É um filme altamente divertido e com uma mensagem profunda.

Dumpling

Esse é um dos meus favoritos! Estrelado por Jennifer Aniston na certa já sabemos que é um filmaço. A história de uma mãe campeã e organizadora de concursos de misses, e uma filha gorda que rejeita as concepções da mãe mas resolve se posicionar e mostrar pra todos sua importância e valor. Um enredo cheio de reviravoltas e superemocionante. Indico assistir em família.

Drop Dead Diva (Série)

Cena da série Drop Dead Diva
A série Drop Dead Diva mostra como mulheres bem-sucedidas não precisam estar ligadas a padrões estéticos Crédito: Divulgação
Imagina acordar no corpo de outra pessoa e se adaptar a uma nova realidade? Isso tudo dentro de um novo corpo gordo. Uma comédia maravilhosa e empoderada. É uma das principais séries que relatam como mulheres bem-sucedidas não precisam estar ligadas a padrões estéticos.

Megarromânico (Filme)

Cena do filme Megarrromântico
Filme Megarrromântico é uma comédia que vai te deixar apaixonada por você mesma Crédito: Divulgação
Se você é aquela mulher que muitas vezes acreditou que não estava em um relacionamento por ser gorda, ou que precisa atingir um corpo pra chamar atenção e conhecer o amor, esse filme é pra você. Uma comédia que vai te deixar apaixonada por você mesma!
Importantíssimo lembrar que grandes histórias de sucesso, de amor, acontecem para todos. Eu sei que a televisão, por muito tempo, nos “influenciou” a achar que existe um jeito ou perfil certo pra que a gente se encontre, seja feliz e amada. Mas não é verdade. E essas histórias vão te mostrar exatamente isso. 

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