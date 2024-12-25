Reflexões de fim de ano: os desafios e a força do espírito empreendedor capixaba

Começo este artigo renovando meu agradecimento à Gazeta, jornal que é parte indissociável da história do Espírito Santo. Para mim, como capixaba, é uma honra ter este espaço para contribuir com visões e experiências, que muitas vezes adquiro longe de nossas terras. Mas carrego sempre comigo, com orgulho, os laços e as memórias das minhas origens.

Mas o que significa esse ajuste? Para nós, cidadãos e empreendedores, significa o risco de que a conta seja paga por meio de impostos mais altos e pela deterioração dos serviços públicos. O que não podemos ignorar é que nossa participação no processo de construção de soluções é essencial. E aqui entra a força do empreendedor brasileiro - e, mais especificamente, do capixaba.

Você que está lendo este artigo provavelmente montou seu negócio ou iniciou sua trajetória profissional em um ambiente desfavorável. E é exatamente esse ambiente desafiador que molda pessoas fortes. O empreendedor brasileiro, em especial o capixaba, tem resiliência por natureza, pois nasceu e cresceu na adversidade. Somos filhos de imigrantes que chegaram aqui com quase nada, mas que, com trabalho duro e determinação, construíram esse Estado maravilhoso que hoje chamamos de lar.

Empreender não é apenas um ato econômico; é um ato de coragem e fé que desafia cenários e prognósticos. É saber que, apesar dos obstáculos, o cliente tem de estar no centro de tudo que se faz, que processos eficientes são fundamentais para a sobrevivência e que acreditar no sucesso representa o primeiro de muitos passos para alcançá-lo. O poder da mente, a capacidade de visualizar um futuro melhor e trabalhar arduamente para construí-lo são qualidades indispensáveis a quem empreende.