Como a violência atrapalha o desenvolvimento do Espírito Santo

Infelizmente, todos nós já fomos ou conhecemos vítimas de crimes - seja contra o patrimônio, seja contra a vida. Afinal, a segurança pública é um problema estrutural do Brasil. Na década de 1990, o Espírito Santo foi um dos estados mais violentos do país. O crime organizado estava não só nas ruas, como infiltrado na política e no governo. O estado era comparado à Colômbia, naquele tempo um país perigosíssimo. A situação melhorou bastante de lá para cá, mas a edição mais recente do Atlas da Violência, elaborado pelo Ipea, mostra que há muito o que evoluir.

Entre 2012 e 2022, o número de homicídios no Espírito Santo caiu 31%, um dos melhores resultados entre os 26 estados e o Distrito Federal. Entre 2017 e 2022, a queda foi de 24%. Apesar da melhora, o Espírito Santo ainda é o estado da região Sudeste com a mais alta taxa de homicídios - 32,6 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Para se ter uma ideia de quanto essa estatística é negativa, no estado de São Paulo o índice é de 12 casos para cada grupo de 100 mil habitantes; em países europeus, como a França, é de 1,2 caso por 100 mil habitantes.

O Espírito Santo tem ainda uma das mais altas taxas de feminicídio, um crime bárbaro. Duas facções criminosas locais dominam a cena . Facções são um fenômeno nacional. Além de crimes como roubo e furto, que atingem a todos nós, as disputas entre essas organizações por território e pelo mercado das drogas impulsionam os homicídios.

Viver num país violento é uma tragédia para todos. A maioria das pessoas mortas em disputas do crime são jovens, que poderiam vir a ter uma profissão, produzir e ascender na vida. É uma perda dolorosa e irreparável para suas famílias e, também, uma perda enorme para o futuro país. A maioria desses jovens poderia se transformar em adultos que iriam para o mercado de trabalho, poderiam empreender, inovar, gerar empregos e renda. A violência é um dos fatores que explicam a baixa produtividade da economia brasileira.

A insegurança pública prejudica demais o ambiente de negócios. Alocar recursos em uma região é assumir riscos, portanto quem vai investir analisa tudo minuciosamente. Entre os riscos estão questões tributárias, a logística e a qualidade da mão-de-obra e, cada vez mais, a segurança do lugar onde ficará o empreendimento.

Ninguém vai abrir uma empresa em um local onde futuros colaboradores correm o risco de serem roubados – ou sofrerem coisas piores. Ninguém vai correr o risco de ser chantageado por criminosos, que extorquem comerciantes e até mesmo quem implanta um novo empreendimento . Temos um exemplo triste aqui ao lado: nas últimas três décadas vimos empresas deixarem o Rio de Janeiro, um lugar lindo e com economia forte, por causa da violência.

A Light, distribuidora de luz no Rio, tem um alto índice de perda de energia por ligações clandestinas. Seus funcionários não podem entrar em determinadas áreas para interromper o fornecimento dos fraudadores porque elas são dominadas por criminosos. Nem a polícia entra nesses territórios. Isso não só é injusto com quem paga a conta de luz em dia, como prejudica o resultado da empresa, que deixa de gerar riqueza e empregos.

Policiais militares Crédito: Divulgação/PM

O crime afasta investimentos, reduz postos de trabalho, empobrece. Onde há crime, falta desenvolvimento.

A economia do Espírito Santo é baseada na indústria do petróleo, celulose, minério e agricultura. Na última coluna, falei sobre empreendimentos de alta tecnologia e inovação em Vitória, que pode vir a ser um polo nacional de produção de veículos autônomos. Esse é um exemplo de que o estado tem grande potencial para diversificar sua economia, mas a violência é um obstáculo a ser superado. Se o estado conseguiu evoluir nos últimos dez anos, é sinal que dá para fazer.