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Tênis

As lições que aprendi com João Fonseca

A ascensão meteórica é um prêmio pelo talento e pelo esforço do João Fonseca. Mas gera desafios que têm muito a ver com o mundo de quem empreende

Publicado em 16 de Abril de 2025 às 04:00

Públicado em 

16 abr 2025 às 04:00
Rafael Furlanetti

Colunista

Rafael Furlanetti

Dias atrás, eu tive a feliz oportunidade de conhecer pessoalmente o João Fonseca, a nova sensação do tênis mundial. Aos 18 anos, ele impressiona pelo seu jogo e é considerado uma promessa por concorrentes como Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, dois dos melhores tenistas do mundo hoje. Nos últimos meses, o João, um garoto, ganhou os holofotes do esporte brasileiro.
As histórias de sucesso sempre têm muitos ensinamentos para a vida. Estou acostumado a ouvir e aprender com empreendedores, mas os atletas também têm muito a nos ensinar. O esporte de alto rendimento é um mundo mais competitivo que o mercado financeiro, imprevisível como a economia, e se manter no topo dele é tão desafiador quanto fazer seu negócio sobreviver e crescer por anos a fio.
A ascensão meteórica é um prêmio pelo talento e pelo esforço do João Fonseca. Mas gera desafios que têm muito a ver com o mundo de quem empreende. A rotina de qualquer atleta vai além de treinos diários e competições. Todo atleta precisa sonhar alto, ser ambicioso, mas precisa ter foco para realizar, dar o melhor de si nos treinos para ampliar suas habilidades e superar os outros em competições. É uma evolução construída dia após dia.
João Fonseca venceu o russo Andrey Rublev por 3 a 0 na estreia dele em um torneio de grand slam
João Fonseca venceu o russo Andrey Rublev por 3 a 0 na estreia dele em um torneio de grand slam Crédito: Reuters/Folhapress
Ninguém consegue isso sem dedicação e preparo mental. Quando perguntei ao João como ele faz para não se perder nesse recente oba-oba da fama, ele me disse que procura se concentrar no dia a dia: sonhar grande e ter planos, mas focar a rotina de treinos e se cercar de pessoas boas. Para conseguir ser o número 1 do mundo, que é a principal meta dele, o João tem de superar milhares de outros atletas. Só vai conseguir se mantiver os pés no chão.

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João Fonseca vem de uma família estruturada. Eu já conhecia o pai dele, uma lenda do mercado financeiro. Isso deu a ele a base e o apoio para se dedicar à sua opção de vida. Mas, quando entra na quadra, é apenas ele contra o adversário. Ele diz que o tênis é muito parecido com o mercado financeiro: se você não der o melhor de si, não vence; no mercado, você não ganha dinheiro.
Não se deslumbrar é importante para um esportista: o deslumbramento abre a porta para o fracasso. Para ter sucesso, é preciso trabalhar todos os dias como se fosse o primeiro. Acreditar que já “chegou lá” e deixar de fazer o básico é o primeiro passo para retroceder.
Assistir aos jogos do João Fonseca e torcer por ele pode ser não só um divertimento, mas também uma inspiração para nossas vidas.

Rafael Furlanetti

Capixaba de Sao Gabriel da Palha, e socio e diretor de Relacoes Institucionais da XP e presidente da Ancord (Associacao Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Titulos e Valores Mobiliarios, Cambio e Mercadorias). Escreve quinzenalmente neste espaco sobre empreendedorismo, inovacao e negocios ao publico do Espirito Santo

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