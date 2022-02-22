"Um de Nós Está Mentindo", da Netflix, é esquecível, mas diverte

Série "Um de Nós Está Mentindo", da Netflix Crédito: Peacock/Divulgação

Lançada originalmente pelo serviço Peacock, a série criada por Erica Saleh a partir do livro de Karen M. McManus inicialmente parece uma narrativa ao estilo “Gossip Girl”, com alguém publicando segredos sobre os alunos do colegial. A diferença é que todos sabem que o responsável por publicar esses segredos é Simon (Mark McKenna), o filho da prefeita e um cara não muito popular na escola.

Um dia, durante um castigo, o jovem tem uma reação anafilática causada por uma alergia e vem a óbito, tornando os outros quatro jovens em detenção os principais suspeitos pela morte. A popular Addy (Annalisa Cochrane), o atleta Cooper (Chibuikem Uche), o bad boy Nate (Cooper van Grootel) e até a exemplar Bronwyn (Marianly Tejada) tinham motivações para querer a morte de Simon.

A narrativa tem início como um jogo de desconfiança entre os quatro protagonistas e aos poucos vamos conhecendo seus segredos e suas possíveis motivações para o crime. Logo, porém, a trama ganha novos contornos e um espectro mais amplo - quase todos na escola, afinal, tinham motivos para querer a morte de Simon.

Série "Um de Nós Está Mentindo", da Netflix Crédito: Peacock/Divulgação

“Um de Nós Está Mentindo” é eficiente em construir Simon como um sujeito odiável que usava segredos como vingança pessoal ou como punição, com um senso de justiça torto e equivocado. Fica fácil, assim, acreditar que realmente todos são suspeitos.

Partindo dessa construção, no entanto, o texto abusa dos clichês do gênero, criando tensão forçada em momentos descabidos em tentativas de criar um clima “perigoso” e a cada episódio indicando novas direções. Ao final dos oito episódios, todos os personagens com um mínimo de tempo de tela já foram tratados como suspeito pelos protagonistas e pelo roteiro, que se esforça para compremos suas viradas que obviamente são apenas distrações.

Série "Um de Nós Está Mentindo", da Netflix Crédito: Peacock/Divulgação

É bom ressaltar que “Um de Nós Está Mentindo” nunca se vende como algo que não é. Mesmo que force referências ao cinema de John Hughes ("Clube dos Cinco" é a inspiração da autora do livro) em citação até direta, a série assume o tom sério até em seus momentos mais ridículos, com uma comicidade quase involuntária, como na prisão de um suspeito em cena que parece saída diretamente de “Murderville”, também da Netflix. A atuação da polícia é risível pela incompetência e pelas práticas dos investigadores, que acreditam piamente em provas que aparecem convenientemente, sem investigação alguma.

“Um de Nós Está Mentindo” é aquele tipo de narrativa em que há sempre alguém escutando ou observando, um recurso preguiçoso para colocar o roteiro em movimento. Da mesma forma, todos os planos incluem em roubar celular, computador ou outro dispositivo para checar se a pessoa é inocente ou não - curiosamente, as senhas e os bloqueios só existem quando o roteiro precisa deles para criar alguma tensão.

Série "Um de Nós Está Mentindo", da Netflix Crédito: Peacock/Divulgação

Falta ao suspense lançado no Brasil pela Netflix atenção a alguns detalhes, como um olho roxo milagrosamente curado de um dia para o outro, e até mesmo um casting mais cuidadoso, pois boa parte dos atores têm mais de 25 anos, alguns quase 30, e aparentam as respectivas idades, sendo difícil comprar a ideia de ainda estarem no colegial. Apesar disso, o texto tem boas abordagens para questões de sexualidade e relacionamentos abusivos, tendo o tema central como faísca para o desenvolvimento de alguns personagens.