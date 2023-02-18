"Sem Filtro": Comédia brasileira da Netflix é ótima

"Sem Filtro", série brasileira da Netflix Crédito: Natalia Odenbreit/Netflix

“Sem Filtro”, em um primeiro momento, parece se sustentar apenas no carisma de Ademara Barros, sua protagonista. A atriz pernambucana vive Marcely, uma jovem estudante de economia da periferia do Rio de Janeiro que desiste do curso para tentar seguir seu sonho, ser influenciadora. Distante do estilo fofinho e falso que domina as redes sociais, Marcely busca algo diferente, no estilo sincerão, sem edição, tudo feito a partir de lives. O problema é que sua influência acaba restrita a Ararinhas, região em que mora, e seus habitantes.

Sustentada apenas por essa premissa, a série criada pela roteirista Luiza Conde poderia se tornar repetitiva, mas “Sem Filtro” tem uma força incrível em seu elenco. Todo o núcleo que cerca Marcely é ótimo, mesmo que alguns personagens não ganhem tanto desenvolvimento. A agora influenciadora vive com a mãe, Val (Flávia Reis, sempre ótima), e a irmã, Lohana (Mel Maia), em uma casa em que também mora Rubria (Thamirys Borsan) e na qual sempre está Mumu (Ora Figueiredo), pai da protagonista.

O recorte de uma família suburbana é ótimo ao mostrar que o conceito de família, em bairros e cidades pequenas, é mais amplo, englobando vizinhos e amigos de forma única. Assim, o texto ainda abraça Gustavo (Pedro Ottoni), Max (Maicon Rodrigues) e a também influenciadora Sandrinha (Luisa Perissé, a cara da mãe), além, claro, de todos os moradores de Ararinhas.

"Sem Filtro", série brasileira da Netflix Crédito: Natalia Odenbreit/Netflix

Ademara é ótima como Marcely e aproveita muito bem o texto para alternar cenas de humor de constrangimento com outras piadas mais refinadas e muitas referências. “Sem Filtro” utiliza linguagem de Instagram e TikTok em algumas cenas com as personagens gravando, mas usa a tela de dispositivos sempre como transição, mostrando as redes de seus personagens, um recurso que, surpreendentemente, ajuda na construção das personas deles. A série é ótima em lidar com a dualidade entre o que é mostrado nas redes e o que se vive fora delas, escancarando isso em PiLove (Carol Garcia), uma influenciadora de sucesso por quem Sandrinha é obcecada e com quem Marcely desenvolve uma relação de amor e ódio.

Ao contrário do que se poderia esperar, “Sem Filtro” nunca se transforma em uma comédia de gritaria, pelo contrário, a série faz humor totalmente popular, sem abrir mão de alguns estereótipos e de algumas caricaturas, mas se esforça sempre para subverter a expectativa do público. Personagens inicialmente unidimensionais, como PiLove, ganham arcos e até alguma profundidade. A ótima Dona Vera (Sandra de Sá), sem abrir a boca, é uma das personagens mais engraçadas da série, e o episódio dedicado a ela mostra um pouco essa subversão da expectativa.

"Sem Filtro", série brasileira da Netflix Crédito: Natalia Odenbreit/Netflix

Boa parte do humor da série reside na dinâmica entre Ademara e Pedro Ottoni. O ator mostra um tempo de comédia ótimo, dando naturalidade às tiradas de seu personagem e tornando ágil suas interações com a agilíssima Ademara, muito confortável no papel e dando a impressão de estar pensando sempre adiante. Como “Sem Filtro” é uma série curta, com dez episódios de cerca de 30 minutos, parece faltar tempo de tela para desenvolver as personagens de Mel Maia e Thamirys Borsan, mas isso não impede as atrizes de cumprirem bem seus papéis. O mesmo acontece com o Max de Maicon Rodrigues, que cumpre a função de interesse romântico de Marcely, mas fica apenas nisso.

Apesar de ser uma comédia escancarada e buscar o riso o tempo todo, “Sem Filtro” ainda surpreende com uma inesperada carga dramática no fim - Flavia Reis e Ademara são ótimas como mãe e filha e a cena das duas no último episódio é realmente muito boa.

"Sem Filtro", série brasileira da Netflix Crédito: Natalia Odenbreit/Netflix