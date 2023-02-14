"Amor² Outra Vez", da Netflix, é ruim ao quadrado

Filme "Amor² Outra Vez", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

Uma comédia romântica razoável não exige muito de seus criadores, bastam alguns personagens carismáticos e situações com as quais o espectador se identifique e se projete em tela. A ideia é fazer com que o público acredite que, se aquela história de amor é possível para aqueles personagens, a de quem os assiste com certeza está guardada, esperando o momento certo para acontecer.

“Amor² Outra Vez” dá sequência ao filme de 2021 no modo piloto automático. O filme tem início após as férias de Monika e Enzo; quando eles retornam a Varsóvia, tudo mudou: ela se tornou uma celebridade e ele, um pária para o mercado, o que nunca é muito bem explicado. Após perder um contrato, Enzo se torna persona non grata em todos os cantos por onde circulava. Paralelamente, Monika retoma as atividades da escola, mas logo é convidada para apresentar um show de talentos infantis na TV ao lado do arrogante bonitão Rafal Wisniewski (Mikolaj Roznerski), introduzido de forma brusca, como se já o conhecêssemos. Quase toda a trama do filme se desenvolve nessa dualidade de Monika alcançar o sucesso enquanto o namorado mergulha no ostracismo.

Tudo isso é apresentado rapidamente, como em uma montagem de passagem de tempo, sem respiro. Quando a narrativa finalmente toma um ar, o filme tenta criar um possível triângulo amoroso entre Monika, Rafal e Enzo. Mergulhada no trabalho, a protagonista passa tempo demais com seu parceiro de cena enquanto seu namorado, em busca de apoio, fica sozinho. O texto inicialmente força uma situação de desentendimento entre Monika e Rafal para depois tentar desconstruir o apresentador e torná-lo mais atrativo aos olhos do público. Esse esforço até funciona, mas um possível relacionamento entre eles é forçado pelo roteiro, nunca surgindo como uma possibilidade natural.

Filme "Amor² Outra Vez", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

Tal qual o primeiro filme, “Amor² Outra Vez” se esquece do lado “comédia” e entrega apenas um drama romântico enfadonho. O arco do triângulo amoroso é totalmente esquecível, com conflitos forçados e pouco interessantes, o que fica claro pela maneira como se dá a virada. O diretor Filip Zylber e os roteiristas Natalia Matuszek e Wiktor Piatkowski quase parecem entender que o filme a fragilidade do arco principal e, por isso, buscam algumas tramas paralelas.

Há, por exemplo, uma trama envolvendo o personagem de Miroslaw Baka, que vive o pai de Monika, e ela é tão superficial quanto poderia ser adorável; outro arco subaproveitado é o da busca de Enzo por se recolocar no mercado. Talvez até de forma não intencional, o roteiro esbarra na questão da fragilidade masculina de ser sustentado pela mulher bem-sucedida. O filme também ensaia explorar o talento de Enzo em novas mídias e linguagens, mas se esquece totalmente dessa possibilidade na cena seguinte, deixando claro que ela está ali apenas para ocupar algum tempo de tela. Até o diretor da escola (Tomaz Karolak) tem um mini-arco, mas ele é muito ruim, desaguando na constrangedora sequência de encerramento de “Amor²”.

Filme "Amor² Outra Vez", da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação