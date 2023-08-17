"O Eleito": Série da Netflix é uma ótima surpresa

Série "O Eleito", da Netflix, lida com uma possível reencarnação de Jesus Cristo Crédito: Carla Danieli/Netflix

Apesar de adaptações de sucesso no cinema, como o cultuado “O Procurado” ou o popular “Logan”, além de filmes como “Kingsman” e “Kick-Ass”, Mark Millar ainda não viu nenhum de seus trabalhos se sair bem como série, o que não deixa de ser uma frustração para as produtoras. Em 2017, a Netflix adquiriu a Millarworld, editora do autor, e, com isso, os direitos de adaptações de suas obras. O primeiro projeto, vendido como uma superprodução, foi “O Legado de Júpiter” , talvez um dos maiores fracassos da Netflix; em seguida, a plataforma lançou a boa “Super Crooks” , mas a recepção foi morna e hoje a série nem sequer é lembrada. Qual seria o problema de Millar e as séries?

“O Legado de Júpiter” não é uma HQ de fácil adaptação – violenta e com anseios grandiosos, uma possível adaptação fiel, em live-action, seria absurdamente cara e para um público restrito. Uma das saídas talvez fosse uma série em animação, algo como a espetacular “Invencível” da Amazon Prime Video, que adapta HQ de Robert Kirkman para as telas com fidelidade, mas divago.

“O Eleito”, nova adaptação de Millar na Netflix, é uma história menor, mais fácil de ser contada de forma simples. A série, que adapta a HQ homônima, acompanha Jodie (Bobby Luhnow), um menino de 12 anos que fugiu dos EUA com a mãe, Sara (Dianna Agron), e acabou em um pequeno vilarejo no México. No meio do nada, em uma região meio esquecida, Jodie fez amigos e a família se estabeleceu, mas Sara está sempre alerta e pronta para fugir novamente.

Um dia, ao embarcar em uma aventura com os amigos adolescentes, Jodie sofre um acidente e ninguém sabe ao certo como ele sobreviveu. A lenda do jovem que sobreviveu por um milagre se espalha e Jodie, de fato, percebe haver algo diferente; Jodie ouve vozes, tem sonhos estranhos e sente coisas, mas, não sabe ao certo o que isso significa. Será ele a reencarnação de Cristo?

Série "O Eleito", da Netflix, lida com uma possível reencarnação de Jesus Cristo Crédito: Carla Danieli/Netflix

Em seis episódios, “O Eleito” é eficiente ao entregar as informações com cautela, mantendo sempre o impacto de suas viradas. O texto segue caminhos óbvios, e isso não é um demérito, em seu único arco, com Jodie cedendo às tentações de ter poder, de ser admirado. Há momentos de didatismo, como quando ele percebe os pecados capitais e narrativa opta por flashbacks para mostrar quando ele cedeu àquilo, cenas que o público viu há pouquíssimo tempo, mas essa exposição não incomoda tanto.

A série comandada pelo showrunner Everardo Gout (“Caleidoscópio”, “Uma Noite de Crime – A Fronteira”) escancara suas referências de cinema oitentista, de filmes como “Conta Comigo” ou séries como “Stranger Things” (que emula a época), ao utilizar a tela sempre em dimensão 4:3, emulando o formato das antigas TVs. Essa influência também é marcada pelo texto na construção de um grupo de amigos inseparáveis; é como se Jodie fosse a Eleven do grupo. Outra boa ideia é a de situar a série no interior do México, uma região com forte influência religiosa e em que não questionariam muito uma possível reencarnação de Cristo após alguns “milagres”.

Série "O Eleito", da Netflix, lida com uma possível reencarnação de Jesus Cristo Crédito: Carla Danieli/Netflix

Mark Millar não é um autor conhecido pela sutileza – na HQ de “O Procurado”, por exemplo, há um monstro de fezes. Essa característica de Millar influencia diretamente em “O Eleito”, mesmo que a série dê mais importância ao mistério, é levada para as telas. Desde os primeiros flashbacks de Sara, a semente da virada final está plantada sem muito segredo.

“O Eleito” é uma série rápida, curta, perfeita para ser maratonada sem muito esforço. O final da série, ou da temporada, traz um ensaio dos caminhos que as HQs seguem adiante, mas é necessário analisar se vale a pena transformar a série em uma trilogia de temporadas, com cada uma adaptando uma HQ. Enquanto o primeiro voluma do material original é ótimo, os dois subsequentes nunca repetem a qualidade. Millar opta pelo choque, pelo impacto que acredita que seu material possa causar, e isso nem sempre funciona.

Série "O Eleito", da Netflix, lida com uma possível reencarnação de Jesus Cristo Crédito: Carla Danieli/Netflix