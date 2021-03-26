AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Crítica

"Invencível": série da Amazon subverte clichês dos super-heróis

Baseada nos quadrinhos de Robert Kirkman, de "The Walking Dead", "Invencível" pega emprestado clichês dos super-heróis para subverter o gênero

Publicado em 26 de Março de 2021 às 20:45

Públicado em 

26 mar 2021 às 20:45
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz Rafael Braz
Série
Série "Invencível", no Amazon Prime Video Crédito: Amazon/Divulgação
Com o primeiro número publicado em janeiro de 2003, “Invencível” é uma das HQs mais legais dos últimos anos. A história criada por Robert Kirkman (“The Walking Dead”) e Cory Walker subverte o universo de super-heróis como conhecemos, fazendo uso de diversos elementos com os quais o público já se identificava, como poderes, personagens similares a alguns já conhecidos, alienígenas e supervilões, mas mudando dinâmicas de construção narrativa - personagens morrem com frequência e as ações de cada um deles têm muito mais consequências.
Por 144 edições, Kirkman contou a história de Mark Grayson, um jovem de 17 anos, filho do Omni-man, uma espécie de Super-Homem, o herói mais poderoso do planeta. Natural do planeta Viltrum, Omni-man atua sozinho como o defensor da Terra, que também contra com diversos outros grupos de heróis, sendo o Guardiões do Globo o principal deles. “Invencível” tem início quando Mark finalmente descobre seus poderes e se torna o herói que dá nome à HQ e à série recém-lançada pela Amazon Prime Video.

Veja Também

O que faz de "Invencível", da Amazon, a melhor série de heróis?

"Por Trás da Inocência": suspense da Netflix é constrangedor

"Sky Rojo": série espanhola da Netflix é divertida e muito ágil

“Invencível”, a série, chega à plataforma com três episódios e terá episódios semanais toda sexta-feira. A história da série é a mesma do material original, com a descoberta de Mark (Steven Yeun) como herói à sombra do pai (J. K. Simmons). Nos capítulos de lançamento, vemos o jovem às voltas com seus poderes e também com problemas adolescentes como amizades e garotas. Como, afinal, equilibrar uma vida de super poderes com uma adolescência normal? Tenho certeza que já vimos essa premissa em algum lugar...
A série, tal qual a HQ, abusa da violência gráfica, o que talvez funcione para quem nunca teve contato com o material original - para os já introduzidos, o impacto é menor. Por anos uma história pensada como um filme, como animação a série consegue ser muito fiel aos quadrinhos, com muitas cores e possibilidades narrativas. O resultado são sequências de ação grandiosas e inventivas, com exércitos alienígenas, poderes e super-heróis enchendo a tela.
Série
Série "Invencível", no Amazon Prime Video Crédito: Amazon/Divulgação
É curioso como a série começa com uma pegada diferente, mostrando uma ameaça pelo ponto de vista de um homem comum, mas logo abandona esse olhar. “Invencível” vai, aos poucos, se transformando em uma trama de mistérios, mas, por mais coloridos e violentos que sejam os episódios iniciais, eles também são superficiais e nunca chegam ao mesmo nível alcançado pelo impacto do primeiro.
Enquanto o Omni-man, também conhecido como Nolan Grayson, dos quadrinhos é apresentado como uma figura muito mais humana, e tem até uma profissão (escritor), sua versão animada é inicialmente antipática e distante - sua única conexão com a humanidade é Debbie Grayson (Sandra Oh), sua esposa, personagem que curiosamente ganha muito mais camadas na série.
Série
Série "Invencível", no Amazon Prime Video Crédito: Amazon/Divulgação
Após ver séries como “The Boys” apostarem na violência e na subversão dos heróis, “Invencível” perde esse frescor. Apesar disso, se seguir fel às HQs, a série tem muito potencial. A obra de Kirkman segue por caminhos inimagináveis e cada vez mais absurdos, ampliando em muito seu escopo inicial. A questão é saber se a série terá tempo hábil para chegar até esses arcos.
É interessante notar como a série se distancia dos quadrinhos na construção de alguns personagens. Mark e Debbie são asiáticos (e têm vozes de atores asiáticos), há heróis negros, latinos e personagens de orientações sexuais distintas, conferindo à trama muito mais representatividade do que a HQ, na qual todo mundo é branco.
Também é interessante a forma como a série parece levar mais a sério todo o aspecto satírico da obra de Kirkman. Há piadas e momentos de mais leveza, mas “Invencível”, a série, parece gostar mais da violência do que usá-la apenas como um recurso de impacto, é quase como se toda a narrativa funcionasse para criar as sequências mais gráficas.
Vale questionar, ainda, a estratégia da Amazon de lançar episódios semanais, opção que deu certo com “The Boys”, mas que foi utilizada apenas a partir da segunda temporada da série também adaptada dos quadrinhos, quando ela já tinha um público cativo. Sem uma base de fãs pré-estabelecida, “Invencível” corre o risco de não atrair um público semana após semana. A série tem um potencial infinito, mas corre o risco de não fisgar o público se optar pela cadência de episódios semanais.
Acompanhe o colunista também no Twitter.

Rafael Braz

Rafael Braz Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

Tópicos Relacionados

Amazon Rafael Braz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede da Apex Empresarial
Crise na Apex Partners: sócios decidem ir à Justiça contra Fernando Cinelli
Imagem de destaque
Morte, suspensão de aulas e casas afetadas: os impactos do ciclone-bomba no Sul e Sudeste do país
Alunos-soldados que vão aos batalhões da Grande Vitória durante o estágio da PM
Mais de 400 alunos-soldados reforçam o policiamento na Grande Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados