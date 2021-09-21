10 dicas para deixar seu pet feliz e sua casa mais bonita

Quem tem pets em casa, sempre está em busca de dicas de produtos que possam trazer mais conforto ao animal e, paralelamente, deixar a casa mais bonita. E, hoje, no mercado o que não faltam são dicas de móveis que contemplam tanto o mascote quanto a família que o adotou. Afinal, a gente quer, sim, dar o máximo de conforto aos nossos "filhos de quatro patas", mas não custa nada, de quebra, aliar isso à decoração da casa e a funcionalidade dos móveis. Veja algumas opções.
Essa mesa lateral possui um visual harmônico e vai trazer, com certeza, charme e delicadeza para a decoração de sua casa. É uma excelente dica para sua sala de estar, quarto ou escritório. A peça traz um tampo para colocar alguns objetos em geral e embaixo um local para colocar a caminha de seu gato, que, ainda, tem a opção de aparar as unhas no arranhador que vem acoplado. Custa R$ 242,99, na mobly.com.br
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Essa mesa de cabeceira dois em um, além de permitir que você guarde alguns de seus objetos pessoais na parte de cima, oferece, também, uma caminha especial para seu pet embaixo, seja ele gato ou cachorro. E o melhor, o animal vai ter sua própria cama, mas bem do seu lado. Custa R$ 680, na cobasi.com.br.
Essa cama para pets de pequeno e médio porte, que mais parece um pufe, vai dar um toque especial naquele cantinho onde o seu animal mais gosta de ficar. Em cima, traz um assento para o dono e embaixo uma caminha para seu pet dormir confortavelmente. Ela tem 36 cm de altura, 56 cm de largura e 55 cm de profundidade. Preço: R$ 489,99 na petz.com.br
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Esse rack retrô vai fazer seu gatinho sentir-se, literalmente, um membro da família, já que traz um elemento vazado insinuando a cara de uma gato e outro na forma de um círculo na lateral para ele entrar e sair de um lado para o outro e, também, uma almofada e um arranhador de sisal. Traz, ainda, duas gavetas, dois compartimentos para acoplar eletrônicos ou objetos de decoração e espaço para a TV. Custa R$ 506, na olivar.com.br
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Essa cama vai deixar seu pet sentindo-se o rei da casa. Até o nome é pomposo, Cama Pet Luís XV. Fabricada em madeira maciça e entalhada à mão, além de favorecer a decoração, deixando-a mais sofisticada, vai proporcionar o conforto merecido ao seu cachorro ou gato. Se quiser dar um toque especial na escolha da pintura e do tecido, para ter uma peça exclusiva, é possível. Custa R$ 2.448,40, no atelierclassico.com.br
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É impossível resistir a essa cama de gato ou cachorro fabricada em sisal. Quem gosta de uma casa com uma decoração mais artesanal, com certeza esse produto é ideal, cai super bem em qualquer local e certamente, onde estiver, vai chamar a atenção das visitas. Custa R$ 799, na americanas.com.br
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Estilosa, moderna e minimalista, essa caminha de pet mistura materiais como aço, tecido e tons amadeirados. Sua estrutura é fabricada em aço, com soldas suavizadas e pintura texturizada. Ela ainda traz a almofada para deixar o sono do seu pet bem mais gostoso. Custa R$ 270,27, na casasbahia.com.br
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Para quem tem pet e gosta de uma decoração mais descolada, esse pufe toca de design contemporâneo com cores vivas é perfeito para agradar o tutor e o pet. Traz duas aberturas laterais para que o animal possa entrar e sair da toca quando quiser. Além disso, vem com alças e almofada e comporta, ainda, arranhador na lateral. Custa R$ 279,99, na camicado.com.br
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Certamente essa casa em formato de iglu para cães e gatos vai deixar qualquer cantinho da casa mais charmoso. Por dentro, possui uma almofada com enchimento de silicone em tecido tipo pelúcia. Por fora, ela pode ser utilizada com a parte de cima aberta ou coberta pela lona impermeabilizada. E o melhor: o móvel pode ser desmontado e, portanto, transportado para qualquer lugar, uma ótima funcionalidade para quem gosta de viajar e levar o pet junto. Custa: 284,99, na tricae.com.br
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Prática, leve,moderna, confortável e portátil, essa caminha suspensa vai deixar seu gatinho mais feliz. Ótima para colocar na janela para que o bichano possa apreciar a vida lá fora (lembre-se, sempre, de telas nas janelas). Traz ventosas e cabos que sustentam até 15 quilos, capa em tecido Oxford fácil de remover, lavável e resistente e armação em plástico reforçado, com longa durabilidade. Custa R$ 92,91, no magazineluiza.com.br
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