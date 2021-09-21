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É o bicho

10 dicas para deixar seu pet feliz e sua casa mais bonita

Confira os produtos que contemplam tanto o mascote quanto a família que o adotou

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 08:41

Públicado em 

21 set 2021 às 08:41
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

Utensílios para os pets que também servem de decoração para a casa
Utensílios para os pets que também servem de decoração para a casa Crédito: Reprodução
Quem tem pets em casa, sempre está em busca de dicas de produtos que possam trazer mais conforto ao animal e, paralelamente, deixar a casa mais bonita. E, hoje, no mercado o que não faltam são dicas de móveis que contemplam tanto o mascote quanto a família que o adotou. Afinal, a gente quer, sim, dar o máximo de conforto aos nossos "filhos de quatro patas", mas não custa nada, de quebra, aliar isso à decoração da casa e a funcionalidade dos móveis. Veja algumas opções.

1 - MESA LATERAL

Essa mesa lateral possui um visual harmônico e vai trazer, com certeza, charme e delicadeza para a decoração de sua casa. É uma excelente dica para sua sala de estar, quarto ou escritório. A peça traz um tampo para colocar alguns objetos em geral e embaixo um local para colocar a caminha de seu gato, que, ainda, tem a opção de aparar as unhas no arranhador que vem acoplado. Custa R$ 242,99, na mobly.com.br.
Mesa lateral com aparador de unhas para gatos
Mesa lateral com aparador de unhas para gatos Crédito: Reprodução

2 - MESA DE CABECEIRA

Essa mesa de cabeceira dois em um, além de permitir que você guarde alguns de seus objetos pessoais na parte de cima, oferece, também, uma caminha especial para seu pet embaixo, seja ele gato ou cachorro. E o melhor, o animal vai ter sua própria cama, mas bem do seu lado. Custa R$ 680, na cobasi.com.br.
Mesa de cabeceira com caminha para o pet
Mesa de cabeceira com caminha para o pet Crédito: Reprodução

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3 - CAMA E PUFE

Essa cama para pets de pequeno e médio porte, que mais parece um pufe, vai dar um toque especial naquele cantinho onde o seu animal mais gosta de ficar. Em cima, traz um assento para o dono e embaixo uma caminha para seu pet dormir confortavelmente. Ela tem 36 cm de altura, 56 cm de largura e 55 cm de profundidade. Preço: R$ 489,99 na petz.com.br.
Cama e pufe para pets
Cama e pufe para pets Crédito: Divulgação

4 - RACK RETRÔ

Esse rack retrô vai fazer seu gatinho sentir-se, literalmente, um membro da família, já que traz um elemento vazado insinuando a cara de uma gato e outro na forma de um círculo na lateral para ele entrar e sair de um lado para o outro e, também, uma almofada e um arranhador de sisal. Traz, ainda, duas gavetas, dois compartimentos para acoplar eletrônicos ou objetos de decoração e espaço para a TV. Custa R$ 506, na olivar.com.br.
Rack retrô com espaço para o pet
Rack retrô com espaço para o pet Crédito: Reprodução

5 - CAMA DE REI

Essa cama vai deixar seu pet sentindo-se o rei da casa. Até o nome é pomposo, Cama Pet Luís XV. Fabricada em madeira maciça e entalhada à mão, além de favorecer a decoração, deixando-a mais sofisticada, vai proporcionar o conforto merecido ao seu cachorro ou gato. Se quiser dar um toque especial na escolha da pintura e do tecido, para ter uma peça exclusiva, é possível. Custa R$ 2.448,40, no atelierclassico.com.br.
Cama Luís XV pra pets
Cama Luís XV pra pets Crédito: Reprodução

6 - CAMA EM ESTILO ARTESANAL

É impossível resistir a essa cama de gato ou cachorro fabricada em sisal. Quem gosta de uma casa com uma decoração mais artesanal, com certeza esse produto é ideal, cai super bem em qualquer local e certamente, onde estiver, vai chamar a atenção das visitas. Custa R$ 799, na americanas.com.br.
Caminha em estilo artesanal para pets
Caminha em estilo artesanal para pets Crédito: Reprodução

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7 - MODERNA E MINIMALISTA

Estilosa, moderna e minimalista, essa caminha de pet mistura materiais como aço, tecido e tons amadeirados. Sua estrutura é fabricada em aço, com soldas suavizadas e pintura texturizada. Ela ainda traz a almofada para deixar o sono do seu pet bem mais gostoso. Custa R$ 270,27, na casasbahia.com.br.
Caminha moderna e minimalista para pets
Caminha moderna e minimalista para pets Crédito: Reprodução

8 - CONTEMPORÂNEO E DE CORES VIVAS

Para quem tem pet e gosta de uma decoração mais descolada, esse pufe toca de design contemporâneo com cores vivas é perfeito para agradar o tutor e o pet. Traz duas aberturas laterais para que o animal possa entrar e sair da toca quando quiser. Além disso, vem com alças e almofada e comporta, ainda, arranhador na lateral. Custa R$ 279,99, na camicado.com.br.
Pufe toca para pet
Pufe toca para pet Crédito: Reprodução

9 - CASA IGLU

Certamente essa casa em formato de iglu para cães e gatos vai deixar qualquer cantinho da casa mais charmoso. Por dentro, possui uma almofada com enchimento de silicone em tecido tipo pelúcia. Por fora, ela pode ser utilizada com a parte de cima aberta ou coberta pela lona impermeabilizada. E o melhor: o móvel pode ser desmontado e, portanto, transportado para qualquer lugar, uma ótima funcionalidade para quem gosta de viajar e levar o pet junto. Custa: 284,99, na tricae.com.br.
Casinha iglu para pets
Casinha iglu para pets Crédito: Reprodução

10 - CAMA SUSPENSA

Prática, leve,moderna, confortável e portátil, essa caminha suspensa vai deixar seu gatinho mais feliz. Ótima para colocar na janela para que o bichano possa apreciar a vida lá fora (lembre-se, sempre, de telas nas janelas). Traz ventosas e cabos que sustentam até 15 quilos, capa em tecido Oxford fácil de remover, lavável e resistente e armação em plástico reforçado, com longa durabilidade. Custa R$ 92,91, no magazineluiza.com.br.
Caminha suspensa para gatos
Caminha suspensa para gatos Crédito: Reprodução

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Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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