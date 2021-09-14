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É o Bicho

10 acessórios imperdíveis para apaixonados por gatos

De bolsa térmica a pingente, opções de produtos com os felinos como tema não faltam

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 02:00

Públicado em 

14 set 2021 às 02:00
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

10 acessórios imperdíveis para apaixonados por gatos
10 acessórios imperdíveis para apaixonados por gatos Crédito: Montagem/A Gazeta
Você é um cat lover? Então, nem precisamos dizer que você está na página certa. Nesta semana, selecionamos 10 produtos para apaixonados pelos bichanos se divertirem e arrasarem. 

1 - BOLSA TÉRMICA

Apaixonados por felinos que costumam levar a comida do almoço para o trabalho vão amar essa bolsa térmica animal print, com estampa de onça. Além de estilosa, é uma ótima dica. Tem alça fixa, fechos laterais e revestimento com material térmico para conservar os alimentos. É de algodão, com impressão em silk. Preço: R$ 54,90, no @catclubcombr
Bolsa térmica
Bolsa térmica Crédito: Reprodução/Instagram

2 - PINGENTE DE SÃO FRANCISCO

Para quem é devoto de São Francisco de Assis, este pingente do santo protetor dos animais vai tanto proteger o tutor, quanto seus filhos de quatro patas. É folheado em ouro 18k, com tecnologia de banho antialérgico. Custa R$ 79,90, na @joiaspetmom
Pingente de São Francisco de Assis
Pingente de São Francisco de Assis Crédito: Reprodução/Instagram

3 - PEÇA DECORATIVA

Você é um gateiro (a) que adora produtos de casa? Então, não pode deixar de ter essa peça decorativa de São Francisco de Assis, de autoria da artista Vivian Chiabay. Ela traz a frase padrão “São Francisco de Assis - Padroeiro dos animais e exemplo de humildade”, mas é possível, também, gravar algo exclusivo. Criada com traços geométricos e contemporâneos, vai dar aquele toque especial na sua casa ou local de trabalho. Custa R$ 200, mais R$ 50 caso queira escrever algo personalizado, na @vivianchiabay
Peça decorativa São Francisco de Assis, de Vivian Chiabay
Peça decorativa São Francisco de Assis, de Vivian Chiabay Crédito: Reprodução

4 - PRATOS AFETIVOS

Impossível não se encantar também com essa composição de pratos decorativos com a temática felinos da artista Aline Carneiro. É uma arte que encanta e emociona, conta histórias e aquece o coração. Com certeza vai dar aquele charme em um cantinho especial de sua casa. Preço sob consulta, em @alinecarneiroatelier
Pratos decorativos da artista Aline Carneiro
Pratos decorativos da artista Aline Carneiro Crédito: Reprodução/Instagram

5 - DETALHE GATÍSSIMO EM FORMA DE LENÇO

Quem comprar esse lenço de gatinhos, superestiloso, na loja Afago da Praia do Canto, na Rua Aleixo Neto, além de dar um toque especial no look, estará ajudando também os @gatinhosdapedradacebola. Parte da verba vai para o projeto que cuida dos gatinhos abandonados do local.
Lenço de gatinhos da loja Afago
Lenço de gatinhos da loja Afago Crédito: Reprodução

6 - PORTA-CÁPSULAS DE GATINHO

Para quem não resiste a um cafezinho de máquina, esse porta-café de gatinho para cápsulas vai deixar o momento de degustação bem mais gostoso. São três opções de cafeteiras: Dolce Gusto, Três Corações e Nespresso. Custa R$ 69,90, na @lojagatamia.
Porta-cápsulas de gatinho
Porta-cápsulas de gatinho Crédito: Reprodução/Instagram

7 - CANECA ESMALTADA

É impossível resistir a uma xícara lindinha dessas né? Serve para tomar água, suco e café. Que tal levar uma dessas para o trabalho e colocar ao lado do computador? Insira essa rotina no seu dia a dia, evitando os copos de plástico. Usá-la, além de ser chique, vai ajudar na preservação do meio ambiente. Custa R$ 39,90, no www.canseidesergato.com.
Caneca esmaltada
Caneca esmaltada Crédito: Reprodução

8 - MOCHILA PARA GATOS

Não é muito comum passear na rua com os gatos de estimação, mas para os “pais” de felinos que gostariam de levar seu “filho de quatro patas” para alguns lugares, essa mochila de transporte pet panorâmica é uma ótima solução. Feita em tecido Oxford, com ventilação superior e frontal, cortina, fundo removível e a prova d’água, e amortecedor de peito e alça de ombro que ajudam a reduzir a carga, comporta felinos e cães até 8,5 quilos. Custa R$ 480, na www.catloveshop.com.br.
Mochila para passear com pets
Mochila para passear com pets Crédito: Reprodução

9 - NECESSAIRE TOM E JERRY

Quem gosta do desenho animado Tom e Jerry, vai amar essa necessaire que traz o gatinho cinza Tom que vive perseguindo o ratinho Jerry, mas nunca consegue capturá-lo devido a sua agilidade de escapar das garras do felino. A necessaire é perfeita para organizar aqueles produtos que você acha mais necessários levar dentro da bolsa no dia a dia. Custa R$ 42,90, na www.riachuelo.com.br.
Necessaire Tom e Jerry
Necessaire Tom e Jerry Crédito: Reprodução/Instagram

10 - CAIXA ORGANIZADORA INFANTIL

Para aquele casal amante de gatos que está esperando um bebê, essa caixa organizadora vai deixar o cantinho do recém-nascido organizado e aconchegante. É de madeira, cor cinza e tem 30 cm de largura por 25 cm de altura e 45 cm de profundidade. Custa: R$ 262,90, no http://now.westwing.com.br.
Caixa organizadora infantil
Caixa organizadora infantil Crédito: Reprodução

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Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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