Rede Gazeta vence Prêmio Aberje por campanha contra fake news

A “Influência como estratégia de comunicação do futuro” foi o painel que encerrou ontem (19/10), o penúltimo dia da InsightES – Semana de Inovação Capixaba, promovida pela Rede Gazeta. O influencer e ex-BBB André Martinelli, a influencer e jornalista na Rede Globo Juliane Massaoka, o professor da Ufes e escritor Cláudio Rabelo, e o diretor-executivo da Agência Prósper, Fernando Lisboa fizeram uma roda de conversa sobre o assunto, contando suas experiências sobre o tema em suas áreas de atuação.

André contou como sua vida mudou depois do BBB e explicou o caminho que percorreu até se encontrar como influenciador de atividade física e, principalmente, de esportes. “Foquei na área que eu realmente gosto e com o tempo entendi que o meu instagram tinha se tornado uma empresa que eu teria que administrar. Desde então, comecei a ser procurado por várias marcas desse universo e percebi o quanto nós, criadores de conteúdo, realmente influenciamos as pessoas”, disse ele.

Juliane, que divide as manhãs de quarta com Ana Maria Braga no Mais Você, ressaltou a importância da TV aberta para “furar a bolha” do influenciador, além de dar mais visibilidade e aumentar a relevância dele. “Recebo mensagens de influenciadores o tempo todo, gente que tem muito menos seguidores do que eu, mas que entendem a importância do canhão que é a TV”, ressaltou ela que é a prova viva do poder da TV Globo dentro do Marketing de Influência.

Assim como André, Juliane - que seleciona os destaques e memes da internet para o programa - viu sua vida dar uma guinada depois que passou a dividir as manhãs de quarta com Ana Maria Braga, um ícone da TV aberta, que comanda um programa matinal diário há mais de 20 anos. “É realmente um canhão. Minha vida mudou totalmente”, revelou ela, que viu o número de seguidores e o engajamento do seu perfil subirem assustadoramente.

Cláudio Rabelo, professor de publicidade, e Fernando Lisboa, da Agência Prósper, falaram sobre como abordar o tema na universidade e no mercado. Cláudio disse que a influência está o tempo todo em sala de aula e que ele próprio virou, de certa forma, um influenciador.

“Tenho instagram, mas fiquei impressionado quando entrei no Tiktok. No insta, as pessoas comuns têm amigos e parentes como seguidores. E essas pessoas dão engajamento perguntando como você tá, algo assim. Já no Tiktok, alcancei uma grande quantidade de seguidores rapidamente dando aula. No total, meus vídeos chegaram a cerca de 6 milhões de visualizações, só que o mais legal é o engajamento, os comentários”, avalia.

Os clientes, principalmente os grandes, também já entenderam o tamanho do alcance dessas redes sociais, principalmente quando suas marcas são indicadas por criadores de conteúdo que têm muita influência. “Quase todos os nossos clientes buscam influenciadores para os seus projetos. E a gente busca aquele que tenha mais afinidade com essa ou aquela empresa. E se o influenciador não gosta dessa ou daquela marca, a gente orienta a não fazer o trabalho, porque não fica orgânico. Além disso, o consumidor percebe quando não é verdadeiro, ele não é burro”, alertou o publicitário.

A Semana de Inovação Capixaba termina com a Diretora de Negócios de Varejo da TV Globo, Tatiana Souza, Carine Cardoso (Especialista em Marketing e Professora), Fabrício Motta (VP do Grupo Coutinho) e Miguel Carvalho (CEO da Startup Takeat).