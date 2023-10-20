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Reconhecimento

Rede Gazeta vence Prêmio Aberje por campanha contra fake news

A empresa foi reconhecida pelo projeto "Informação de Verdade", que faz parte da categoria “Sociedade”, em âmbito regional, e integra uma série de estratégias que a Rede vem adotando para combater a desinformação desde 2021

Públicado em 

20 out 2023 às 16:34
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

A Rede Gazeta venceu na categoria “Sociedade”, em âmbito regional, do Prêmio Aberje 2023, promovido pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje). A empresa foi reconhecida pelo projeto Informação de Verdade, que integra uma série de estratégias que a maior rede de comunicação do ES vem adotando para combater a desinformação desde 2021. Agora, o projeto irá concorrer com outros quatro na categoria nacional, em novembro. A última vez que a Rede levou o prêmio foi em 2019, quando venceu nas categorias regional e nacional.
Uma das iniciativas realizadas foi a campanha de comunicação “Fake news envenena, jornalismo cura”, com assinatura da Prósper Comunicação, que tem o objetivo de combater a desinformação e defender a credibilidade do jornalismo profissional em busca do fortalecimento da democracia.
A campanha convida todos os cidadãos a se unirem contra as chamadas "fake news" e ressaltou a participação de A Gazeta no The Trust Project – consórcio internacional de veículos de mídia que aposta na checagem de fatos e se compromete em zelar pela informação de qualidade e transparente. A Gazeta integra o "Trust" desde 2021.
Os materiais do trabalho “Fake News Envenena, Jornalismo Cura” foram veiculados em TV, rádio, portais de notícia, redes sociais, mídia exterior, em todo o Estado do Espírito Santo.
Outra frente desse projeto vencedor do prêmio Aberje foi um experimento realizado com capixabas: algumas fake news foram apresentadas para as pessoas juntamente com notícias reais e elas avaliavam se iriam ou não compartilhar com conhecidos. O resultado virou VT e spot institucionais, reforçando o papel jornalístico sério feito pela TV Gazeta.

Combate às fake news nas escolas

Além disso, para ajudar jovens eleitores que vão às urnas votar pela primeira vez, A Gazeta lançou o projeto "Informação de Verdade", que identifica as mentiras que circulam em meio a informações verdadeiras. O time de reportagem realiza oficinas com estudantes de ensino médio, dando dicas para utilização de ferramentas básicas de checagem. Podem se inscrever professores e alunos de escolas públicas e particulares de todo o Estado.
Uma das principais premiações do Brasil, o Prêmio Aberje reconhece as principais organizações e profissionais que combinam criatividade, recursos e estratégias em comunicação organizacional para gerar melhores resultados para os negócios e impactos positivos para a sociedade.
Os projetos inscritos são avaliados por centenas de jurados de todo o Brasil, com notório saber do mercado e da academia, e conta com ampla estrutura em compliance, composta de auditoria independente, ombudsman e assessoria jurídica, a fim de garantir credibilidade – marca registrada do Prêmio.

Vale também é premiada pela campanha “Conhecer Para Preservar”

A Vale também foi premiada neste Aberje 2023, na categoria Sustentabilidade Organizacional. A empresa venceu a categoria com a campanha multimídia “Conhecer Para Preservar”, que enaltece uma imensa área de conservação da Mata Atlântica no Espírito Santo, que é a Reserva Natural Vale, em Linhares-ES.

"A campanha contou com diversas ações em publicidade, redes sociais e comunicação externa, mostrando como conhecer as espécies da floresta nos ajuda a viver em um mundo melhor, com atenção e respeito à natureza e às pessoas", declarou Marcelo Ventura, gerente de Mídias Digitais, Publicidade e Marca da Vale.

A Reserva Natural Vale, localizada em Linhares, no Norte do Estado, é um espaço oficial de conservação e pesquisa científica, desde 1978, e conta com diversas opções de lazer. Com 23 mil hectares, preenchendo uma área equivalente a 23 mil campos de futebol, a reserva integra o Circuito do Verde e das Águas, uma das principais rotas turísticas do Espírito Santo. Por lá, além dos atrativos aos visitantes – torre de observação, trilhas, parquinho, local para piquenique, exposição sobre a Mata Atlântica… – é realizado um importante trabalho de conservação e pesquisa.

InsightES - Semana da Inovação Capixaba no CET Rede Gazeta
Cláudio, André, Juliane e Fernando na InsightES da Rede Gazeta Crédito: Vitor Jubini

Marketing de influência é tema de painel da InsightES, Semana de Inovação

A “Influência como estratégia de comunicação do futuro” foi o painel que encerrou ontem (19/10), o penúltimo dia da InsightES – Semana de Inovação Capixaba, promovida pela Rede Gazeta. O influencer e ex-BBB André Martinelli, a influencer e jornalista na Rede Globo Juliane Massaoka, o professor da Ufes e escritor Cláudio Rabelo, e o diretor-executivo da Agência Prósper, Fernando Lisboa fizeram uma roda de conversa sobre o assunto, contando suas experiências sobre o tema em suas áreas de atuação.

André contou como sua vida mudou depois do BBB e explicou o caminho que percorreu até se encontrar como influenciador de atividade física e, principalmente, de esportes. “Foquei na área que eu realmente gosto e com o tempo entendi que o meu instagram tinha se tornado uma empresa que eu teria que administrar. Desde então, comecei a ser procurado por várias marcas desse universo e percebi o quanto nós, criadores de conteúdo, realmente influenciamos as pessoas”, disse ele.

Juliane, que divide as manhãs de quarta com Ana Maria Braga no Mais Você, ressaltou a importância da TV aberta para “furar a bolha” do influenciador, além de dar mais visibilidade e aumentar a relevância dele. “Recebo mensagens de influenciadores o tempo todo, gente que tem muito menos seguidores do que eu, mas que entendem a importância do canhão que é a TV”, ressaltou ela que é a prova viva do poder da TV Globo dentro do Marketing de Influência.

Assim como André, Juliane - que seleciona os destaques e memes da internet para o programa - viu sua vida dar uma guinada depois que passou a dividir as manhãs de quarta com Ana Maria Braga, um ícone da TV aberta, que comanda um programa matinal diário há mais de 20 anos. “É realmente um canhão. Minha vida mudou totalmente”, revelou ela, que viu o número de seguidores e o engajamento do seu perfil subirem assustadoramente. 

Cláudio Rabelo, professor de publicidade, e Fernando Lisboa, da Agência Prósper, falaram sobre como abordar o tema na universidade e no mercado. Cláudio disse que a influência está o tempo todo em sala de aula e que ele próprio virou, de certa forma, um influenciador. 

“Tenho instagram, mas fiquei impressionado quando entrei no Tiktok. No insta, as pessoas comuns têm amigos e parentes como seguidores. E essas pessoas dão engajamento perguntando como você tá, algo assim. Já no Tiktok, alcancei uma grande quantidade de seguidores rapidamente dando aula. No total, meus vídeos chegaram a cerca de 6 milhões de visualizações, só que o mais legal é o engajamento, os comentários”, avalia.

Os clientes, principalmente os grandes, também já entenderam o tamanho do alcance dessas redes sociais, principalmente quando suas marcas são indicadas por criadores de conteúdo que têm muita influência. “Quase todos os nossos clientes buscam influenciadores para os seus projetos. E a gente busca aquele que tenha mais afinidade com essa ou aquela empresa. E se o influenciador não gosta dessa ou daquela marca, a gente orienta a não fazer o trabalho, porque não fica orgânico. Além disso, o consumidor percebe quando não é verdadeiro, ele não é burro”, alertou o publicitário.

A Semana de Inovação Capixaba termina com a Diretora de Negócios de Varejo da TV Globo, Tatiana Souza, Carine Cardoso (Especialista em Marketing e Professora), Fabrício Motta (VP do Grupo Coutinho) e Miguel Carvalho (CEO da Startup Takeat).

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A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

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