Banco capixaba é o primeiro do Brasil a lançar comercial com mulher trans como protagonista

A funkeira Danny Bond na campanha da fintech capixaba, will bamd Crédito: Divulgação

A instituição financeira digital capixaba, will bank, e a cantora Danny Bond estão fazendo história: é a primeira vez que uma mulher trans estrela uma campanha publicitária de um banco. “Cartão aprovado do rolê” teve como uma das ações o lançamento do clipe da funkeira “Independência da Tcheca”, no qual a cantora apresenta o cartão de crédito em um estilo bem próprio. A nova música já está disponível nas redes sociais da artista e do will bank.

Segundo a coordenadora de Comunicação da fintech, Ingrid Pereira, a campanha pretende apresentar o will bank e as funcionalidades do cartão “aprovado do rolê” com uma linguagem leve e divertida, ressaltando o objetivo da fintech de tornar a relação dos brasileiros com o dinheiro mais prática e saudável.

“A Danny Bond reúne tudo o que procuramos em uma garota propaganda em termos de identificação com a nossa marca, propósito e com o nosso público. Além do talento e de contar com um público fiel, ela é um ícone de representatividade e diversidade, algo que valorizamos muito no will bank, tanto internamente quanto nas nossas ações de branding. É a primeira vez que uma mulher trans, preta e periférica é escolhida para ser a voz e o rosto de uma campanha de um banco. Com a escolha da Danny, reforçamos também nosso propósito de democratização do acesso a serviços financeiros no Brasil”, afirma Ingrid.

Outro motivo para a escolha da funkeira, de acordo com a coordenadora, é o fato da artista ser nordestina. “O Nordeste concentra mais de 60% dos nossos clientes, e a escolha por uma cantora alagoana para essa campanha é uma forma de nos comunicarmos e nos conectarmos de forma genuína com esse público”, afirma.

Especial de Natal Juntos a Magia Acontece leva Leão de Ouro

Episódio do especial Juntos a Magia Acontece Crédito: Divulgação

Exibido no dia 25 de dezembro de 2019, na TV Gazeta, o especial de Natal Juntos a Magia Acontece ganhou, nesta quarta-feira (23), o Leão de Ouro no Festival Internacional de Criatividade de Cannes 2020/2021. A vitória ocorreu na categoria “Entretenimento” do principal prêmio do mercado publicitário do mundo, que consagra as ideias mais inovadoras e audaciosas em comunicação.

Com elenco majoritariamente formado por atores negros, o especial foi criado e escrito por Cleissa Regina Martins, revelada pela primeira turma do Laboratório de Narrativas Negras, fruto do trabalho em conjunto entre a Globo e a Flup, iniciado em 2017.

O tema do programa pautou o desenvolvimento de uma parceria comercial inédita entre Globo, Coca-Cola e WMcCaNN que, juntas, desenvolveram um projeto 360º envolvendo diversas ações. Mais de 15 milhões de pessoas assistiram ao programa e as ações digitais renderam 5 milhões de impressões no digital. O especial atingiu #1 Trending Topic no Twitter Brasil , além de ter ficado na lista mundial por 14 horas.

Novo Estúdio Gazeta

, lança nesta sexta-feira (25), às 16h, seu reposicionamento de marca e nova identidade visual no Recall Week, semana de homenagem e comemoração das marcas vencedoras do 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. O Estúdio é especializado em criação de conteúdo e experiências criativas para marcas e conta com uma equipe multidisciplinar de jornalistas, designers e publicitários. Tem novidade chegando. O Estúdio Gazeta, laboratório de branded content da Rede Gazeta lança nesta sexta-feira (25), às 16h, seu reposicionamento de marca e nova identidade visual no Recall Week, semana de homenagem e comemoração das marcas vencedoras do 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. O Estúdio é especializado em criação de conteúdo e experiências criativas para marcas e conta com uma equipe multidisciplinar de jornalistas, designers e publicitários.

"O grande diferencial do Estúdio é a estratégia de distribuição dos brandeds. Todos os veículos da Rede Gazeta são utilizados para potencializar os conteúdos de marca criados por nós. São verdadeiros canhões de distribuição! E o mais importante: todos contam com a chancela de um publisher da credibilidade da Rede Gazeta", afirma a gerente do laboratório, Mariana Perini.

A missão do Estúdio é conectar marcas com o público-alvo através de conteúdos relevantes e inspiradores em diferentes formatos, por meio de diferentes estratégias, incluindo a parceria com creators.

“Méqui no BBB” e no Recall Week

Festa do McDonald´s no BBB 21 Crédito: Divulgação

A semana especial em homenagem às marcas vencedoras do 29º Recall de Marcas da Rede Gazeta receberá, nesta sexta-feira (25), às 16h, o CMO do McDonald's Brasil, João Branco. O executivo vai falar sobre um dos grandes cases do ano da publicidade brasileira, o “Méqui no BBB”.

A semana foi aberta com o painel do CEO do Rock in Rio, Luis Justo, com o tema “O Caso de Sucesso de quem Empreende Sonhos”. Na terça-feira (22), foi a vez da diretora de Programação e Marketing da TV Globo, Leonora Bardini, que falou sobre a “TV Globo em Sintonia com a Realidade”.

Já na quarta-feira (23), às 16h, a diretora de marketing de OMO, Giovanna Gomes, esteve à frente do painel “ Quando uma marca pop se mescla na cultura pop do Brasil. No mesmo dia, às 20h, a rádio Litoral promoveu a merchanlive “'Um bate papo sobre publicidade no rádio: do briefing ao jingle”, com a presença do diretor-geral da Prósper Comunicação, Fernando Lisboa, e do diretor-geral da REC, Marcos Ribeiro. Hoje (24), foi a vez da palestra “A Copabilidade das Marcas”, com o CMO global da JBS, Sérgio Valente.

Além do bate-papo com o CMO do McDonald's, a rádio Litoral vai promover o show da dupla sertaneja Diego e Victor Hugo, nesta sexta, às 20h, com transmissão na emissora e na página do Recall. No domingo (27), será a vez da Rádio Gazeta promover a roda de samba com o grupo Na Intimidade do Samba, com transmissão na emissora e também na página do evento.

Sumicity inaugura sua primeira loja em Vitória

Como parte das comemorações do aniversário de primeiro ano de chegada na Grande Vitória, a Sumicity irá inaugurar no dia 7 de julho sua sede na capital capixaba. Além da loja de atendimento ao público, o local terá um escritório que atuará como uma base fixa para trabalho, onde os executivos poderão ficar locados, e um auditório para treinamento.

A Sumicity já está presente em 58 cidades do Sudeste (Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo) e conta com 42 espaços dedicados ao atendimento presencial de clientes. A inauguração de uma nova loja da Sumicity é mais uma forma de estar perto dos seus clientes, personalizando o atendimento e melhorando a experiência com a marca.

Para quem quer Chuva

vaga de Diretor de Arte Júnior aberta. A oportunidade é pra quem tem domínio do pacote Adobe, sabe editar vídeos, é cheio de criatividade e tem vontade de aprender ainda mais. Para quem quiser concorrer à vaga, basta enviar currículo e portfólio para: A Chuva Comunicação está com umaaberta. A oportunidade é pra quem tem domínio do pacote Adobe, sabe editar vídeos, é cheio de criatividade e tem vontade de aprender ainda mais. Para quem quiser concorrer à vaga, basta enviar currículo e portfólio para: [email protected]

Participe você também!

Toda quinta-feira, a coluna Pelo Mercado vai trazer informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.