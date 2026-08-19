Extrabom amplia presença em Cariacica com nova loja de 8.400 metros quadrados em Campo Grande





A nova loja possui frente para a Avenida Expedito Garcia e extensão até a Avenida Leopoldina, ampliando as possibilidades de acesso e contribuindo para a mobilidade dos consumidores que circulam pela região.

A operação também representa um importante impulso para a economia local. Foram investidos R$ 29 milhões na nova unidade, com geração de aproximadamente 350 empregos diretos e indiretos durante as fases de implantação e funcionamento da unidade.





"A abertura de mais uma loja reafirma o compromisso do Grupo Coutinho com o desenvolvimento do Espírito Santo e com a oferta de um ambiente de compras cada vez mais moderno, confortável e completo para os nossos clientes. Campo Grande é uma região estratégica, com grande força comercial e intenso fluxo de consumidores, o que torna esse investimento ainda mais significativo", afirma o vice-presidente do Grupo Coutinho, Fabrício Coutinho.