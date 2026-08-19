Extrabom amplia presença em Cariacica com nova loja de 8.400 metros quadrados em Campo Grande

O Grupo Coutinho inaugurou hoje (19) mais uma unidade da rede Extrabom. Desta vez na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica. Localizada em um dos principais polos comerciais da Grande Vitória, a nova loja reforça a estratégia de expansão da empresa e chega para oferecer mais comodidade, variedade e conveniência aos consumidores da região.
Com 2.400 metros quadrados de área de vendas e 8.400 metros quadrados de área total construída, a unidade foi projetada para proporcionar uma experiência de compras moderna e confortável. A estrutura contará com 27 checkouts, além de mais de 162 vagas de estacionamento para automóveis, bicicletário e vagas destinadas a motocicletas, facilitando o acesso dos clientes.
A nova loja possui frente para a Avenida Expedito Garcia e extensão até a Avenida Leopoldina, ampliando as possibilidades de acesso e contribuindo para a mobilidade dos consumidores que circulam pela região.
A operação também representa um importante impulso para a economia local. Foram investidos R$ 29 milhões na nova unidade, com geração de aproximadamente 350 empregos diretos e indiretos durante as fases de implantação e funcionamento da unidade.
"A abertura de mais uma loja reafirma o compromisso do Grupo Coutinho com o desenvolvimento do Espírito Santo e com a oferta de um ambiente de compras cada vez mais moderno, confortável e completo para os nossos clientes. Campo Grande é uma região estratégica, com grande força comercial e intenso fluxo de consumidores, o que torna esse investimento ainda mais significativo", afirma o vice-presidente do Grupo Coutinho, Fabrício Coutinho.
Veja Também