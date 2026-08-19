Robinho Jr. busca recomeço na Europa após plano frustrado e aval do Santos





A empolgação da torcida esfriou, e o nome do jovem deixou de ser pedido nas arquibancadas. O único instante de respiro na temporada ocorreu durante a pausa para a Copa do Mundo, quando marcou, de pênalti, seu primeiro e único gol como profissional na vitória por 3 a 0 sobre o União São João, em amistoso. Desde então, porém, pisou no gramado apenas uma vez, atuando por 13 minutos contra a Universidad Central da Venezuela (UCV) há pouco menos de um mês.