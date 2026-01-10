Atualização patrimonial e regularização: como funciona nova norma da Receita

Esse regime não é meramente uma anistia fiscal, mas sim um convite à autorregularização. Permitir que ativos, mantidos no Brasil ou no exterior, que por alguma razão não foram declarados ou foram informados de maneira incorreta, possam ser trazidos à luz da legalidade. Em um cenário global onde a troca de informações fiscais entre países é cada vez mais robusta, e a fiscalização se torna mais sofisticada, a oportunidade de regularizar o patrimônio sem enfrentar as penalidades mais severas é um alívio para muitos contribuintes.