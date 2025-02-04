Prepara minha marmita que eu vou a Marte com Trump

Ele fala, ele faz. Desde que o presidente Trump colocou entre as suas prioridades alcançar o planeta Marte, meu mundo por aqui ameaça melhorar.

Enquanto Marte não vem…

A Terra, vocês estão vendo, está se acabando. Ontem mesmo assisti à deusa do jornalismo, Andréia Sadi, cobrir um dos favoráveis às emendas parlamentares, que assumiu a função de presidente da Câmara Federal.

Até o filme da Fernandinha Torres foi citado em glória, assim como Ulysses Guimarães. Todos angelicais, os deputados federais, fiéis defensores de si mesmos. Tomara que seja diferente desta vez, nesta fornada. O que há nas entrelinhas?

Estás rindo de quê, Dorian Gray, meu cão vira-lata?

No Brasil, a distribuição de benesses está direcionada às autoridades mandantes e aos empregos milionários, “os melhores” arranjados e subvencionados, auxílio isso, auxílio aquilo.

Grudadas nas vergonhosas emendas, a impunidade, as mentiras, os incomensuráveis salários, as manobras, os vazios de inteligência e de dignidade são os produtos desses eleitos sem a mínima consciência da maioria do povo sofredor.

A cereja do nosso bolo terrestre, modéstia às favas, são os precatórios – dívidas reconhecidas do governo com o povo – que apesar disso podem levar anos para serem pagas, quando são.

O dever me impede de esquecer do Orçamento Secreto, uma roubalheira desatinada que sai das emendas parlamentares. Ninguém sabe, nem tem como perguntar, como “tramita” a grana achacada por autoridades parlamentares e “fiau-babau” sumiu.

Então.

Em Marte, em toda a galáxia, altos funcionários do poder público terão que prestar concursos e serão proibidos de inventar adição de salário próprio toda hora, entre outras mamatas. Terão de trabalhar e viver do próprio suor.

Quando um ministro resolve bloquear a lambança aqui na Terra, é um Deus nos acuda. A operação organizada, do tipo “vamos chantagear o presidente”, põe as coisas nos indevidos lugares.

A única coisa transparente é a transparência.

Para onde a senhora prestar atenção tem uma autoridade envolvida com a marginália. Já em Marte, será diferente, Trump garante. Ele garante tudo, mesmo que não cumpra.

Então mother.

Temos muito o que ensinar aos marcianos. Por exemplo, como manter um chapéu enfiado na cabeça como faz a primeira-dama dos Estados Unidos, sem se mexer um milímetro.

Trump, especialista no assunto, pode anexar Vênus, Saturno, Netuno para início de conversa e expulsar os imigrantes, especialmente terráqueos.

Donald Trump, presidente dos EUA Crédito: auto-uReuters/Folhapresspload

Haverá dois tipos de marcianos - machos e fêmeas - que deverão obedecer à lei: manter aquele certo sorriso igual ao do presidente dos Estados Unidos que vai começar a vigorar desde a chegada a Marte. Vai anunciar fazendo beicinho, uma graça.

Saudosa mother, ele também vai impor a lei marcial para impedir a concorrência. Anular as até então estabelecidas e tidas como criadoras do mundo. O reino de Deus, por exemplo.

Pragmático que é, a sua Constituição, vamos dizer, marciana, só terá dois capítulos, bem ao estilo, com a assinatura mais comprida que o texto.

Artigo I: escrevam ou votem o que quiserem.

Artigo II: farei o que me der na telha.