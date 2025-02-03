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Pesquisa

Quaest: Lula venceria todos candidatos se eleição fosse hoje

Nas seis simulações de segundo turno, Lula tem mais de 40% das intenções de voto; a menor diferença aparece na disputa com Gusttavo Lima

Publicado em 03 de Fevereiro de 2025 às 08:58

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 fev 2025 às 08:58
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Ricardo Stuckert/PR
Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (3) mostra que, apesar da alta na reprovação do governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria todos os candidatos da oposição se a eleição fosse hoje. A pesquisa simula quatro cenários de primeiro turno e seis de segundo turno. Em todos, o atual chefe do Executivo aparece na frente.
A pesquisa faz parte do levantamento divulgado na semana passada, que mostrou pela primeira vez desaprovação do governo superior à aprovação. Foram entrevistados presencialmente 4.500 brasileiros, de 16 anos ou mais, entre os dias 23 e 26 de janeiro. O período já capta as mudanças de comunicação no Planalto capitaneadas por Sidônio Palmeira, ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom).

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Nas seis simulações de segundo turno, Lula tem mais de 40% das intenções de voto. A menor diferença aparece na disputa com o cantor sertanejo Gusttavo Lima, na qual Lula teria 41% dos votos contra 35%. Já o maior favoritismo de Lula se dá na disputa com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil): 45% contra 26% no segundo turno.
Frente a Eduardo Bolsonaro (PL) e Pablo Marçal (PRTB), Lula abriria 10 pontos de vantagem: 44% contra 34% de ambos os potenciais candidatos da oposição. Contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a diferença a favor de Lula cai para nove pontos porcentuais: 43% contra 34%. A pesquisa testa ainda um cenário de segundo turno entre Lula e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), no qual o presidente aparece com 45% das intenções contra 28%.
A margem de erro da pesquisa é de 1 ponto porcentual. Nos quatro cenários de primeiro turno - que têm em comum a participação de Ciro Gomes (PDT) -, a liderança de Lula varia de 28% a 33% das intenções de voto, sendo o maior porcentual (33%) no cenário sem Tarcísio, Marçal e Eduardo Bolsonaro. No cenário sem Tarcísio, mas com Gusttavo Lima, Pablo Marçal e Eduardo Bolsonaro, a vantagem cai para 28%.
Na pesquisa espontânea, 78% declaram-se indecisos. Apenas três nomes foram citados: Lula, que aparece com 9% das intenções de voto, empatado com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Gusttavo Lima teve 1% das menções.
A rejeição de Lula, no entanto, é menor do que a de Bolsonaro, conforme a pesquisa da Genial/Quaest. Dos eleitores que conhecem Lula, 49% dizem que não votariam nele. Em relação a Bolsonaro, a rejeição é de 53% (porcentual dos que conhecem e não votariam no ex-presidente). A maior rejeição apurada pela pesquisa é do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (56% o conhecem e não votariam nele), seguida por Eduardo Bolsonaro (55%).

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