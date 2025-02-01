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Presidente do Senado

Vamos trabalhar pelo Brasil e promover a geração de emprego e crescimento, afirma Alcolumbre

Alcolumbre também afirmou que o instrumento de sua gestão será a "boa política" que busca o entendimento e ouve todas as vozes, colocando o bem comum acima de qualquer "interesse pessoal, político, partidário ou ideológico".

Publicado em 01 de Fevereiro de 2025 às 17:15

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 fev 2025 às 17:15
O novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), disse neste sábado, 1º, que irá trabalhar para promover a geração de emprego, o crescimento econômico, o desenvolvimento social, a proteção da saúde, a qualidade da educação e para garantir a segurança dos brasileiros.
"Todos aqui estamos genuinamente imbuídos da missão de contribuir para a solução dos problemas do presente e para a construção de um futuro mais próspero e mais justo, para o Brasil e para os brasileiros", disse, após ser eleito com 73 votos.
Em discurso, à tribuna, senador Davi Alcolumbre (União-AP).
Davi Alcolumbre (União-AP) retornou ao cargo de presidente do Senado Crédito: Pedro França/Agência Senado
Ele ainda afirmou que o Senado será uma Casa de "iguais", onde cada senador terá voz e espaço independentemente da sua ideologia ou orientação política.
"A força da Presidência do Senado vem da grandeza dessa instituição bicentenária que é o Senado Federal, e o Senado só se mantém grande, todos sabemos, pela soma das nossas forças, senadoras e senadores, cada um aqui legitimado pelo voto de milhares ou milhões de brasileiros", declarou.
Alcolumbre também afirmou que o instrumento de sua gestão será a "boa política" que busca o entendimento e ouve todas as vozes, colocando o bem comum acima de qualquer "interesse pessoal, político, partidário ou ideológico".
"O compromisso do Senado é com o povo brasileiro que anseia por um país mais justo, próspero e harmonioso. Trabalharemos incansavelmente para garantir a todos, como estabelece a nossa Constituição, o direito à igualdade, à liberdade e a uma vida digna", disse.

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