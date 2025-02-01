Vamos trabalhar pelo Brasil e promover a geração de emprego e crescimento, afirma Alcolumbre

O novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), disse neste sábado, 1º, que irá trabalhar para promover a geração de emprego, o crescimento econômico, o desenvolvimento social, a proteção da saúde, a qualidade da educação e para garantir a segurança dos brasileiros.

"Todos aqui estamos genuinamente imbuídos da missão de contribuir para a solução dos problemas do presente e para a construção de um futuro mais próspero e mais justo, para o Brasil e para os brasileiros", disse, após ser eleito com 73 votos.

Davi Alcolumbre (União-AP) retornou ao cargo de presidente do Senado Crédito: Pedro França/Agência Senado

Ele ainda afirmou que o Senado será uma Casa de "iguais", onde cada senador terá voz e espaço independentemente da sua ideologia ou orientação política.

"A força da Presidência do Senado vem da grandeza dessa instituição bicentenária que é o Senado Federal, e o Senado só se mantém grande, todos sabemos, pela soma das nossas forças, senadoras e senadores, cada um aqui legitimado pelo voto de milhares ou milhões de brasileiros", declarou.

Alcolumbre também afirmou que o instrumento de sua gestão será a "boa política" que busca o entendimento e ouve todas as vozes, colocando o bem comum acima de qualquer "interesse pessoal, político, partidário ou ideológico".