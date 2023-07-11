Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crônica

Olhar para os céus, alçar voo para brincar com as pipas e as mãos

A localização no ar de cada pipa dependia do carretel e do vento do combatente. A eficácia dependia da habilidade, das manobras. Muitas vezes, um papagaio enrolava a vítima e babau, dançando o adversário com menos habilidade

Públicado em 

11 jul 2023 às 00:40
Paulo Bonates

Colunista

Paulo Bonates

Criança soltando pipa: Viana aprova criação de local exclusivo para prática
Criança soltando pipa Crédito: Pixabay
Que fim levaram os papagaios? Uma mistura de aeronave, com arte e habilidade, nas festas juninas, feitos de talas, varetas e papel de seda cuidadosamente colados com o que grudasse melhor. Para depois alçar voos como um pássaro colorido.
Um pentágono de todos os tamanhos, também conhecido por pipa, cafifa e carrapeta, sustentados com linha, cada qual exerce sua função. E aí começa a mágica. Nunca mais vi um desses objetos voadores pintando o ar.
No quintal da minha avó Alice, subindo na goiabeira – árvore que não quebra de jeito nenhum – o grito de guerra: “O famoso está no ar para cortar e aparar”. Era a maior solenidade quando tio Aderbal chegava com o material de combate e punha lá todas as cores em papel de seda, e começava a construção. Os carretéis de linha já estavam lá.

Veja Também

Pipas deixaram quase 200 mil pessoas sem energia no ES em 2022

Vai soltar pipa? Cidade do ES aprova lei que cria área exclusiva

Pipas em Camburi: opção de lazer deixa de ser legal ao colocar pessoas em risco

Saiu do ar o cerol, que antigamente servia de arma de ataque e defesa. Esse tipo de arenga acabou. No quintal de Dona Alice havia muitas árvores, e era lá a rampa de lançamento para os combatentes e bailarinos. Respeite uma goiabeira secular, vais morrer primeiro.
Nunca mais olhei para um brinquedo tão lindo.
A localização no ar de cada pipa dependia do carretel e do vento do combatente. A eficácia dependia da habilidade, das manobras. Muitas vezes, um papagaio enrolava a vítima e babau, dançando o adversário com menos habilidade.
Às vezes, na esquina de cada rua, tinha um grupo de favoritos. Era uma dança multicolorida no ar.
Disputas afiadas preenchiam o céu. Quando em uma manobra de classe, uma pipa atacava a outra, só uma sobrevivia. Dependendo do vento, subia, descia, deixava-se capturar, ou largava no ar o inimigo, balançando e mergulhando. Quando uma era derrotada, caia leve ou sumia para longe e seu dono saia em disparada para recuperá-la.
Nunca mais olhei para algo tão exato, movendo-se com tamanha mágica.
Consideradas inimigas dos fios elétricos, as pipas se agarravam nos poste e nas árvores. Quase nunca era possível o dono recuperar sua preciosidade.
Hoje não tem mais nada disso. Agora é foguete, pra lá, tiros pra cá.
As estrelas continuam no fundo do universo.
Dorian Gray, meu cachorro vira-lata, fica de olho no céu.

Paulo Bonates

É médico, psiquiatra, psicanalista, escritor, jornalista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo. E derradeiro torcedor do América do Rio.

Tópicos Relacionados

Crônica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pacientes enfrentam longa fila para conseguir marcar exames em  Cachoeiro
Imagem de destaque
'Minha babá era espiã da KGB e descobri que envenenou seu marido no sofá onde me dava leite'
Imagem BBC Brasil
A extraordinária vida de Richard Burton, explorador inglês que falava 26 línguas, percorreu o Brasil e se infiltrou em Meca, proibida para não muçulmanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados