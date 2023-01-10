Vai soltar pipa? Cidade do ES aprova lei que cria área exclusiva

Criança soltando pipa: Viana aprova criação de local exclusivo para prática Crédito: Pixabay

Olha a pipa, voando no céu... O município de Viana , na região metropolitana da Grande Vitória , aprovou a criação de um pipódromo na cidade com a promessa de lazer com garantia de segurança. O local, como o nome sugere, é voltado para a prática daqueles que soltam pipa, também conhecida como arraia e papagaio. A lei 3.269 foi aprovada pela Câmara de Vereadores e sancionada pelo prefeito da cidade, Wanderson Bueno.

De acordo com o texto publicado no Diário Oficial do município nesta segunda-feira (9), é responsabilidade do prefeito definir onde será o "pipódromo". A Gazeta perguntou à prefeitura sobre a área. Em nota, a administração municipal informou que a proposta é disponibilizar o Parque de Exposições Alcides Daniel, em Viana Sede, para a prática. A área é aberta, com aproximadamente 6 mil metros e não tem movimentação de ônibus, motos ou bicicletas.

“O pipódromo vai possibilitar que pessoas de todas as idades se divirtam de forma segura, longe do movimento de carros e de redes elétricas. O importante é se divertir de forma segura", disse o prefeito Wanderson Bueno.

Lei cria pipódromo em Viana Crédito: Reprodução | Diário Oficial

Segundo o que foi aprovado, o pipódromo tem como objetivo:

Oferecer um local apropriado para a prática esportiva



Proporcionar lazer obedecendo regras da Associação Brasileira de Pipas (ABP)



As regras determinam que o local escolhido seja em área aberta, não tenha rede elétrica, não tenha fluxo intenso de veículos ou pedestres, possibilitando que as pessoas soltem pipa com segurança. Além do local, as regras citam o material utilizado: é proibido uso de Cerol e linha chilena no pipódromo de Viana.