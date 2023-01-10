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Proibido cerol

Vai soltar pipa? Cidade do ES aprova lei que cria área exclusiva

Texto da lei, sancionada e divulgada no Diário Oficial do município nesta segunda (9), define ainda que a prefeitura poderá promover eventos, festivais e campeonatos de pipas
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

10 jan 2023 às 11:49

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 11:49

Criança soltando pipa: Viana aprova criação de local exclusivo para prática
Criança soltando pipa: Viana aprova criação de local exclusivo para prática Crédito: Pixabay
Olha a pipa, voando no céu... O município de Viana, na região metropolitana da Grande Vitória, aprovou a criação de um pipódromo na cidade com a promessa de lazer com garantia de segurança. O local, como o nome sugere, é voltado para a prática daqueles que soltam pipa, também conhecida como arraia e papagaio. A lei 3.269 foi aprovada pela Câmara de Vereadores e sancionada pelo prefeito da cidade, Wanderson Bueno.
De acordo com o texto publicado no Diário Oficial do município nesta segunda-feira (9), é responsabilidade do prefeito definir onde será o "pipódromo". A Gazeta perguntou à prefeitura sobre a área. Em nota, a administração municipal informou que a proposta é disponibilizar o Parque de Exposições Alcides Daniel, em Viana Sede, para a prática. A área é aberta, com aproximadamente 6 mil metros e não tem movimentação de ônibus, motos ou bicicletas.
“O pipódromo vai possibilitar que pessoas de todas as idades se divirtam de forma segura, longe do movimento de carros e de redes elétricas. O importante é se divertir de forma segura", disse o prefeito Wanderson Bueno.
Lei cria pipódromo em Viana
Lei cria pipódromo em Viana Crédito: Reprodução | Diário Oficial
Segundo o que foi aprovado, o pipódromo tem como objetivo:
  • Oferecer um local apropriado para a prática esportiva
  • Proporcionar lazer obedecendo regras da Associação Brasileira de Pipas (ABP)
As regras determinam que o local escolhido seja em área aberta, não tenha rede elétrica, não tenha fluxo intenso de veículos ou pedestres, possibilitando que as pessoas soltem pipa com segurança. Além do local, as regras citam o material utilizado: é proibido uso de Cerol e linha chilena no pipódromo de Viana.
Ainda de acordo com o texto, a prefeitura poderá promover eventos, festivais e campeonatos de pipas. Todos os eventos organizados por populares precisam de autorização do poder executivo municipal.

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