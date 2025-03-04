Meu nome é Paula, nasci no carnaval

Queridos leitores, queiram perdoar, mas vou fazer um feliz desabafo.

Corria o ano da graça de 1975, no dia 22 de fevereiro, um sábado de carnaval. Estávamos meu sogro Constantino Vicentini e eu na maternidade Doutor Arnaldo Ferreira, onde é hoje o Boulevard da Praia.

Esperávamos o nascimento de minha filha Paula, nome escolhido pela mãe Eliana, que naquele exato instante estava em trabalho de parto. Raimundo foi o obstetra dessa maravilha da minha vida até hoje.

De repente, não mais que de repente, Raimundo abre a porta da sala de parto e pede para eu entrar. Eliana, ainda meio sonolenta, mal abria os olhos.

Entrei.

"Adivinha quem está aqui, Eliana?", perguntou Raimundo segurando as mãos dela.

"É o Paulo", reagiu ela.

Enchi-me de orgulho e alegria: veio à luz um bebê que pelo chorar convicto já foi dizendo a que veio: viver. Cheio de contentamento, conheci a filhota que chorou sua canção de nascer.

Em seguida, atravessei como um raio até a Cidade Alta e fiz o seu registro no cartório. Retornei à maternidade e já encontrei nosso bebê quase sorrindo. Eclodia a vida.

Mão de bebê Crédito: Pixabay

Eu era um pai sem a devida experiência, tratava-se da primeira filha. Mas amor nunca faltou, não falta e não a de faltar.

Como podemos aprender com os filhos, mas não aprendemos. Queremos ensinar. Eliana é paulista de nascença e eu amazonense, Paula foi a primeira capixaba da nossa pequena família. Agora o time conta com meu neto Bento Bonates, craque da pelota do colégio.

Então.

Outro dia estava tentando organizar minha coleção histórica de fotos. Como diz a canção, uma lágrima rolou.

Imagens que mostram cenas de Paula com seu avô Vicentini, por parte de mãe, com os meus pais, Aderson e Mariucha, e a parentada toda.

Eu usufruo até hoje desses momentos registrados que me fazem reviver e ampliar meu amor e o meu afeto.

Recordar é viver, como diz a marchinha de carnaval gravada por Dóris Monteiro. Aliás, não existe passado, presente e futuro. O que existe é o entrelaçar constante desses tempos que são sempre indefinidos e causam a mesma intensidade de emoção.

Pronto, além do mais sambista até morrer eu sou e onde a minha escola for eu vou.