Antes do verbo, não havia nada

No pragmatismo da vida que dominou o pensamento e, portanto, a crença na fala, desde que a palavra foi adotada sob vários estilos em toda a Terra e escrita nos troncos das árvores e nas inscrições nas paredes das cavernas, não havia um alfabeto organizado em lugar nenhum. Não que se saiba.

As palavras, historicamente, coladas ou descoladas umas nas outras, eram gritos e sussurros sem significados ou significantes, pelo menos até quando foram desvendadas, ou simbolizavam qualquer linha que viesse estruturar o pensamento.

Que se saiba – e nisso meu cão Dorian Gray me apoia – apenas o francês Jacques Lacan trouxe esse amontoado de inteligência para uma certa lógica formal. O Real, o Significante e o Simbólico. Uma genialidade.

A civilização precisava de credo e sentido nas coisas. Como não havia jeito de tornar inteligente, ou seja, com um certo sentido as diversas modalidades históricas de rabiscos, criou-se no mundo três ingênuas fases da inteligência, que pelo menos podiam fundar a lógica.

Freud gostava da deusa Atena, nascida dos céus quando o crânio divino foi cindido por Hefesto.

Mulher com livro Crédito: Shutterstock

A psicanálise teria surgido de modo semelhante, irrompendo da cabeça desse “gênio da humanidade” e dessa figura central da ciência do século XIX. Nascera então por milagre literário, muito comum naqueles dias, a promessa de um novo mundo, jorrando em abundância e exagero, como se nada ou ninguém o houvesse precedido. Duas eras: antes e depois da psicanálise.

Seria “pessoa de ciência” e as escolas, portanto.

Freud teria determinado e possibilitado, então, o aprendizado inscrevendo o científico em um sistema.

Sem remontar ao mítico centauro Quiron, que nos aposentos de Epidauro prescrevia o sono para incitar seus pacientes a produzirem sonhos. Convém lembrar do grego, o sofista Antifonte de Corinto – século V a.C - que convidava seus concidadãos a contar-lhe seus sonhos e, em troca, lhes prometia curá-los de suas angústias e de seus pesares. Chamava a isso techne alupias, a técnica que suprimiria a dor.

A festa durou pouco, pra você ver, um reizinho sem grande importância mandou matá-lo. Engraçado.

Então.

A ciência vista através das lentes e estudos da loucura, a menina dos olhos de Sigmund Freud, a Histeria, anuncia-se das prerrogativas divinas como um vasto processo considerado pelo homem como doença incurável na Idade Média.

O estudo e o experimento com histórias tiraram Freud do pedestal. Tamanha destituição do divino já havia começado quando os físicos de Kleper e Isaac Newton expulsaram o próprio Deus do paraíso da explicação humanista.

Os geniosos da época criaram outros deuses e daí em diante tornaram a missa dominical e outras celebrações obrigatórias e com roteiro. Então, cada um escolhendo seu “uno” tirou Deus do trono e, logo, o “homem não seria mais reflexo do Pai”.

O negócio pegou de tal maneira que, hoje em dia, qualquer organização que tem uma única lei, chefe, cacique, um qualquer coisa, volta a exercer o poder no modelo de deuses malucos e nasce uma igreja.

O poder divino foi se aperfeiçoando, se modificando, até atingir o âmago do caos. Por exemplo, a roubalheira permitida no Orçamento Secreto . Por que não é impedido? Porque vira magia intocável, como os deuses inventados.

E outras milongas mais.