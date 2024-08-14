Tá pocando! Taxa de cooperativas do ES é duas vezes maior do que a de SP

Na primeira semana deste mês de agosto aconteceu nas montanhas capixabas, em Domingos Martins, o “ES Coop para o Futuro”, um evento de projeção nacional que reuniu as lideranças do cooperativismo para pensar estratégias e compartilhar boas práticas para a intercooperação e oportunidades de negócios.

No evento foi possível perceber que os olhos e a atenção do cooperativismo brasileiro estão voltados para as experiências do Espírito Santo, que conta com o equilíbrio das contas públicas combinado com políticas de desenvolvimento sustentável e um ambiente com crescimento econômico acima da média nacional.

Nesse contexto promissor, o Espírito Santo se destaca como um porto seguro na atração e expansão de investimentos, e o cooperativismo se caracteriza como um importante catalisador para o desenvolvimento e construção de um futuro próspero para os capixabas.

Na abertura do evento, Fabíola Nader Motta, gerente-geral do Sistema da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB) Nacional, ressaltou a importância das evidências científicas para monitorar, avaliar, planejar e embasar o processo decisório. Ela salientou que o cooperativismo capixaba está se destacando em nível nacional, com base no Anuário da OCB 2024.

Um exemplo disso é que em 2023 o Estado contava com 101 cooperativas, enquanto que o estado de São Paulo, uma potência econômica mundial, possuía 544 cooperativas. Em números absolutos, o sistema paulista supera o capixaba. Porém, se considerarmos o cálculo proporcional à população, a taxa de cooperativas do ES é de 2,6 por 100 mil habitantes e a taxa de SP é de 1,2 por 100.000 pessoas residentes. Nessa perspectiva, a taxa de cooperativas do Espírito Santo é duas vezes maior do que a de São Paulo.

Cooperativismo Crédito: Pexels

Ainda com base no Anuário da OCB Nacional, constatamos que o ES em 2023 apresentou mais de 800 mil cooperados que atuam nos ramos agropecuário, consumo, crédito, infraestrutura, saúde, trabalho, produção de bens e serviços e transporte. Em 2022, dos 3,8 milhões de pessoas do Espírito Santo, cerca de 47% estavam envolvidas com o cooperativo, sendo considerados os cooperados, colaboradores e seus familiares.